СК проверит смерть девочки, на которую упал шкаф во владимирской больнице

Маленькая девочка из Владимирской области скончалась из-за травм, полученных от падения на нее шкафа в больнице. Об этом сообщает Агентство городских новостей "Москва" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По данному факту региональные следователи проведут проверку.

Трагедия произошла 2 марта в городской клинической больнице Кольчугино Владимирской области. На ребенка возрастом год и восемь месяцев упал шкаф. Девочка получила серьезные травмы головы, и самолетом санавиации была доставлена в клинику Рошаля.

У ребенка были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, множественные переломы костей свода и основания черепа, ушиб головного мозга тяжелой степени, субарахноидальное кровоизлияние, отек головного мозга, мозговая кома-3. судорожный синдром, состояние после оперативного вмешательства, наложение фразевых отверстий. Не смотря на усилия врачей НИИ неотложной детской хирургии и травматологии, девочка скончалась вечером 5 марта.

Информация о гибели ребенка была передана в УМВД по Владимирской области. В дальнейшем, как сообщили РИА Новости в полиции региона, в обстоятельствах гибели ребенка будут разбираться следователи СУ СКР по региону, куда будут направлены материалы.