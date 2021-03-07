Сотрудники полиции поздравили с 8 марта пассажирок московского метро

Сотрудники полиции на станции метро "Курская" организовали флешмоб в честь Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-центр МВД России по Москве.

В акции принял участие Культурный центр ГУ МВД России по Москве. Музыканты сыграли на станции метро "Курская". В это же время курсанты Московского университета МВД России имени Кикотя в парадной форме поднялись на эскалаторе в зал с букетами весенних тюльпанов и поздравили женщин с 8 Марта, пожелав улыбок и хорошего настроения. Флешмоб продолжался около часа. Для поднятия настроения оркестр сыграл наиболее популярные мелодии.