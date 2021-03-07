Студентки московских колледжей рассказали, какие они выбирают профессии

В 51 колледже столицы и одном вузе, подведомственных департаменту образования и науки столицы, обучаются 92,4 тысячи студентов. Из них более 35 тысяч - девушки. Какие профессии выбирают современные москвички и почему, выяснила корреспондент "РГ", пообщавшись с представительницами популярных профессий.

Как рассказали "РГ" в пресс-службе столичного департамента науки и образования, самая популярная профессия у современных девушек - повар и кондитер, их выбирают свыше 3,3 тысяч юных москвичек. А около 2 тысяч выбирают дизайн в различных отраслях, начиная от промышленного дизайна, дизайна одежды и заканчивая графическим дизайном. Далее следует преподаватель в начальных классах, по этой специальности обучаются 1,8 тысяч. девушек. Еще 1,2 тыс. выбирают гостиничное дело и дошкольное образование. И замыкают топ-10 - правоохранительная деятельность и программирование.

Как рассказала студентка 4 курса Московского колледжа управления, гостиничного бизнеса и информационных технологий "Царицыно" и будущий кондитер Вероника Журавлева, профессию она выбирала неслучайно. Ей с детства нравится готовить, к тому же она сама любит сладкое. "Я решила, что сладкая жизнь - это мое, и решила освоить все премудрости приготовления различных кондитерских изделий. Больше всего сама люблю готовить различные печенья и безе, - рассказывает "РГ" Журавлева. - Своих уникальных рецептов пока нет, но хотелось придумать, а затем открыть персональное дело. У меня был опыт, когда я на заказ готовила безе, людям очень нравилось. Но потом в колледже предложили поучаствовать в конкурсе "Абилимпикс" - это очень почетный конкурс профессионального мастерства. В нем я становилась дважды чемпионкой. В первый год участвовала по компетенции - "Кулинарное дело", в прошлом учебном году - по "Кондитерскому мастерству". Мы готовили настоящие кондитерские изделия, но жюри из-за коронавирусных ограничений оценивало наши работы в режиме онлайн. Жало, конечно, ведь получилось очень вкусно. Конкурс дал новые знакомства, опыт и практику. Летом планирую приступить к дипломной работе, пока не знаю, что это будет за проект. А еще готовлюсь к участию в международном чемпионате "Абилимпикс" в Москве, который должен пройти в 2021 году".

Студентка второго курса столичного Колледжа полиции и стипендиат мэра Москвы Анна Ножова рассказывает, что специально столь специфическое учебное заведение не выбирала: "После 9 класса я решила пойти учиться в Колледж полиции, потому что здесь училась моя сестра. Ни разу не пожалела, оказалось, что это мое направление деятельности. Я учусь на юридическом факультете и скажу честно: несмотря на то, что юридических учебных заведений много, наш дает подготовку не только по юриспруденции, но и в прикладных дисциплинах. Самый мой любимый предмет пока - уголовное право. Осталось учиться всего полтора года, потом пойду в высшее учебное заведение и одновременно буду работать в полиции, в подразделении по делам несовершеннолетних".

Как отмечает Анна, для того, чтобы получить премию, нужно было не только хорошо учиться, но и участвовать во всех значимых мероприятиях города, в учебных олимпиадах. "У нас есть в семье традиция отмечать 8 марта, папа дарит мне и моим трем сестрам тюльпаны оранжевые или красные", - рассказывает студентка.

А вот студентке, обучающейся по самой необычной для девушек профессии программиста, цветы дарят однокурсники.

- У нас всего на курсе несколько девчонок, и, конечно, ребята поздравляют с праздником, дарят цветы, - рассказывает "РГ" первокурсница столичного Технологического колледжа №24 Анастасия Савюк, обучающаяся по специальности "Информационные системы и программирование". - Но мне гораздо приятнее протестировать и поиграть в новые компьютерные игры. Тем более, что увлеклась я компьютерными технологиями задолго до 11 класса. Я думаю, ошибочно считать, что информационные технологии - мужская профессия. Это отличное развивающееся и перспективное направление, очень интересное для изучения. Я очень люблю программировать, работать на платформе 1С и других. Родственники в выборе учебы меня поддержали, ведь я сама сделала такой выбор. Несмотря на то, что я после 11 класса школы пришла в колледж, думаю, что через 2 года, когда закончу обучение, будут поступать в вуз. На выбор два учебных заведения: МИРЭА и МТУСИ, выберу.

Кстати, в столичные колледжи, подведомственные департаменту, могут прийти на обучение и взрослые москвичи. Для них открыты около одной тысячи программ профессионального обучения и дополнительного профессионального образования. Так, в первом полугодии 2020 году обучение прошли 23 тысячи взрослых москвичей.