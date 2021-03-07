Весной в столичную службу "112" можно будет дозвониться еще быстрее

Новости

Махачев может встретиться с Фергюсоном после победы над Добером 08:25
Мясо лучше кефира: Названа еда, которую полезно есть перед сном 08:02
Вильфанд: 9 марта в Москву придут январские морозы 07:40
Профессор объяснил, как сжечь жир без особых усилий 06:56
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам 06:28
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби 06:11
Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс 06:00
Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 08:20
Рубрика: Экономика

Весной в столичную службу "112" можно будет дозвониться еще быстрее

Текст: Ирина Огилько
В столице у всех экстренных служб есть свои короткие номера, позвонить на которые можно с любого телефона. Зачем в городе нужна служба "112", почему последнее время туда охотно идут принимать звонки мужчины и зачем нужно расширять штат сотрудников, выяснил корреспондент "РГ".
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

На первый взгляд кажется, что служба "112" дублирует экстренные службы: чего проще, поранил ногу - звони в скорую. На самом деле список тем, на которые поможет найти ответы оператор почти энциклопедический. Звонить на этот номер можно в любой ситуации, где нужны пожарные, спасатели, полиция, скорая, газовая служба и даже аварийные службы ЖКХ - оператор может вызвать их все и причем одновременно. Пропал человек или заблудился в лесу... соединят с поисковыми отрядами, в том числе "Лизой Алерт". А еще оператор службы "112" знает, как определить степень опасности, предотвратить возгорание и многое другое.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
Единый номер "112" для вызова экстренных служб заработает с 2022 года

- Ситуация может касаться компетенции любой службы, - рассказывает "РГ" начальник информационно-аналитического отдела ГКУ "Система 112" Андрей Кравцев. - Самый показательный пример: крупное ДТП, несколько пострадавших, разлилось топливо. На место нужно вызывать не только ДПС и "скорую помощь", но и центр экстренной медицины, и пожарных, чтобы те предотвратили возможное возгорание топлива, а если рядом есть водоем, то подключается Мосводосток, чтобы очистить поверхность воды от бензина".

Список служб на один подобный вызов может исчисляться десятком. И если раньше операторы передавали информацию звонком в службы, сейчас все делает техника. Как только поступает вызов, оператор снимает трубку, на мониторе его рабочего компьютера выделяется примерная область на карте, где находится абонент. Если адрес на мониторе и адрес, представленный абонентом, разнятся, оператор может подключиться к любой из городских камер видеонаблюдения, а некоторые из них даже повернуть и настроить в нужном ему направлении. При упоминании абонентом "типовых слов", связанных с происшествиями, например, горит, тонет, ДТП и прочее, программа автоматически определяет, какие службы нужны для решения проблемы. В простых случаях, когда вызов службы не нужен (например, разбили градусник), оператор переключит абонента на аудиоинструкцию или самостоятельно даст рекомендации по тому, что нужно или не нужно делать в такой ситуации. Автоматизация стала привлекать мужчин в этот экстренный колл-центр, их сейчас около 20 процентов от общего числа операторов. "Нравится многозадачность и то, что каждый звонок может спасти жизнь, - рассказывает один из старших операторов Никита, выпускник столичного Технического пожарно-спасательного колледжа.

- На днях звонит абонент, голос молодой, но язык заплетается. Что у него: инсульт или опьянение? Успокаиваю, задаю пару наводящих вопросов и понимаю - инсульт. Вызвал скорую, человека спасли.

Круглые сутки отвечают на звонки абонентов 65 операторов. Рабочий день длится 24 часа, потом четыре дня выходных. У каждого на рабочем столе три монитора, системный блок и телефон с гарнитурой. Отвлекаться некогда. В сутки каждый оператор отвечает на 300 и более звонков, еще пять лет назад нагрузка была втрое меньше. Из-за беспрерывных разговоров, в помещении стоит гул.

В день, когда я была, 51% звонков требовали выезда полиции, еще 44% - скорой помощи и 3% - пожарных, 1% - газовой службы, остальное - другие аварийные узкопрофильные службы или ошиблись номером.

Москвичи стали чаще звонить в службу 112

Во время пандемии "скорую помощь" часто вызывали по номеру "112". Абоненты говорили, что сюда было проще дозвониться. Временные всплески количества звонков бывают, например, во время плохой погоды, во время грибного или купального сезона, таяния льда. К слову, этой весной уже звонили с льдин рыбаки. Порой звонят не только москвичи. Так осенью спасли заблудившегося в лесу калужанина. "Количество вызовов растет, а значит увеличивается нагрузка на операторов. В ближайшее время планируется увеличение операторского персонала, - говорит начальник отдела приема и обработки экстренных вызовов ГКУ "Система 112" Ирина Даньшина. - Попасть к нам хотят многие, но выдерживают нагрузку не все. Главные качества для будущего оператора - стрессоустойчивость и желание помогать людям. Остальному научим".

На прощание одна из операторов, поделилась забавной историей. Однажды позвонил ребенок, назвал адрес и, крикнув: "Сейчас бабахнет", бросил трубку.

"Перезванивала. Сначала телефон никто не брал, спустя время ответила его мама. Оказалось, что в микроволновке взорвался арбуз, - рассказала оператор Екатерина. - Это дети баловались. Вызывать экстренные службы не пришлось".

В регионах Экономика Отрасли Связь Общество Соцсфера Общество Соцсфера Помощь пострадавшим Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир