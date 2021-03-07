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07.03.2021 21:37
Рубрика: Происшествия

Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков в Подмосковье

Текст: Иван Егоров
Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование убийства женщины и троих детей в Ликино-Дулево.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева, по имеющимся данным сегодня в квартире на улице Степана Морозкина обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей. По факту убийства следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ.

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По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

Также прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре.

Подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье вскоре задержали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, это сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии. "Мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, она не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки", - заявил источник.

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Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль убийство женщины и трех ее внуков в Подмосковье "Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль", - сообщает СК.

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