Задержан подозреваемый в убийстве женщины и троих ее внуков в Подмосковье

Прокуратура Московской области взяла на особый контроль расследование убийства женщины и троих детей в Ликино-Дулево.

Как сообщила корреспонденту "РГ" официальный представитель областной прокуратуры Наталия Григорьева, по имеющимся данным сегодня в квартире на улице Степана Морозкина обнаружены тела четырех человек: женщины и троих детей. По факту убийства следственным органом возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ.

По поручению исполняющего обязанности прокурора Московской области Андрея Ганцева для координации деятельности правоохранительных органов на место происшествия выехал заместитель прокурора области Олег Черсков и Орехово-Зуевский городской прокурор Владимир Бусыгин.

Также прокуратурой области организована проверка, в ходе которой будут установлены причины и условия произошедшего, проведение которой поручено Орехово-Зуевской городской прокуратуре.

Подозреваемого в убийстве женщины и троих детей в Подмосковье вскоре задержали. По данным источника ТАСС в экстренных службах, это сын убитой. Он находится в неадекватном состоянии. "Мать погибших детей оставила их утром с бабушкой и уехала. Когда она вечером вернулась, она не могла открыть входную дверь и вызвала полицию и спасателей. Вскрыв дверь, они обнаружили тела детей с ножевыми ранениями и их бабушки", - заявил источник.

Кроме того, председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин взял на личный контроль убийство женщины и трех ее внуков в Подмосковье "Председатель СК России поручил руководителю ГСУ СК России по Московской области доложить обо всех обстоятельствах произошедшего, а также поставил ход расследования уголовного дела на личный контроль", - сообщает СК.