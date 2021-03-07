В Приморье проверят данные об участии сотрудника МЧС в драке

В Приморском крае ГУ МЧС проводит служебную проверку по факту участия в драке своего сотрудника.

В субботу в социальных сетях популярная дальневосточная блогерша Олеся Рыжкова рассказала об инциденте в кафе в городе Спасск-Дальний. По ее словам, пожарный несколько раз ударил ее по лицу.

"Сотрудник МЧС объяснил, что он в свое свободное время находился в кафе в компании друзей, когда началась драка между девушками у барной стойки", - сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя краевого ведомства.

Отмечается, что обе участницы ссоры написали заявление в полицию. Ведется проверка.