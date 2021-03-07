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Рубрика: Происшествия

В Башкирии в пассажирский автобус въехала фура

Текст: Айгуль Камаева (Уфа)
Фото: пресс-служба УГИБДД МД по РБ Фото: пресс-служба УГИБДД МД по РБ
Фото: пресс-служба УГИБДД МД по РБ

Страшная авария с участием автобуса произошла в Иглинском районе Башкирии в ночь с шестого на седьмое марта. Об этом сообщил в Facebook главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

Фото: Пресс-служба МЧС по Республике Крым
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По предварительным данным, на 1496-м километре автодороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись две встречные фуры - "КамАЗ" под управлением 33-летнего жителя Саратовской области и "КамАЗ", за рулем которого находился 56-летний житель Ставропольского края. Один из большегрузов после этого наехал на попутный пассажирский автобус Yutong, в котором котором в этот момент ехали 39 человек. Они возвращались из турпоездки из города Златоуст Челябинской области в Уфу.

В результате аварии водители большегрузов погибли. В числе пострадавших 47-летний водитель автобуса из Уфы и один из его пассажиров - 12-летний мальчик.

Сотрудники ГИБДД, выехав на место, временно перекрыли движение по этому участку дороги, организовав объезд.

В пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии сообщили, что с пассажирами автобуса работал психолог от МЧС России. После этого за ними приехал резервный автобус и доставил их до пункта назначения - в Уфу.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Башкортостан ПФО Башкортостан

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