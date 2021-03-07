В Уфе при пожаре погибли две женщины и ребенок

В ночь на 7 марта в Уфе в многоквартирном доме при пожаре погибли две женщины и ребенок. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Башкирии.

Сообщение о пожаре в девятиэтажном доме по адресу улица Ферина, 1/2 поступило в экстренные службы в 00:04 по московскому времени. Горение наблюдалось на четвертом этаже. Из дома эвакуировали 150 человек, включая 46 детей. Силы и средства МЧС России привлекли по повышенному рангу. Тушением занимались 65 человек и 21 единица техники МЧС России. В 1:40 ликвидировали открытое горение. Полная ликвидация произошла в 06:44.

По данным центра медицины катастроф в результате пожара погибли три человека: женщина 1974 года рождения, мальчик 2009 года рождения и еще одна женщина, личность которой устанавливается. Пострадали четыре женщины, у которых медики диагностировали отравление продуктами горения различной степени тяжести.

Жителей дома разместили в пункте временного размещения в школе №51, где с ними работают психологи МЧС России.

Региональный следком по факту смерти трех человек во время пожара в Уфе возбудил уголовное дело по статье "Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам".