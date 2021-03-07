Фетисов: В Иркутске можно готовить спортсменов к Олимпиаде-2022

Легендарный спортсмен, политический деятель, Посол доброй воли ООН Вячеслав Фетисов, прибывший в Иркутск для участия в мероприятиях, посвященных Году Байкала, посетил ледовый дворец "Байкал" в Иркутске. И назвал его "спортивным комплексом мирового уровня".

- Здесь есть все, чтобы готовить спортсменов к стартам мирового уровня, - отметил он. - Лед просто отличный. Уверен, "Байкал" позволит нам подготовить спортсменов к достижению максимального результата на Олимпийских играх в Пекине.

Напомним, ледовый дворец "Байкал" был открыт в сентябре 2020 года. Планировалось, что он примет Чемпионат мира по хоккею с мячом, однако из-за пандемии все мероприятия отложили. Однако уже в марте здесь пройдет Чемпионат России по конькобежному спорту.

Завтра, 8 марта, Вячеслав Фетисов проведет хоккейный матч на байкальском льду в поселке Большое Голоустное. А сегодня, 7 марта, открылся Год Байкала на площадке ледового фестиваля "Живи на Байкале" в поселке Листвянка.