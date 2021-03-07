Глава Росводресурсов сообщил, чем в первую очередь надо помочь Байкалу

Озеро Байкал станет самым серьезным ресурсом нашей страны - и политическим, и экономическим, и нравственным, считает национальный посол доброй воли программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) в России, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов.

Об этом он заявил на открытии Года Байкала, торжественная церемония которого прошла в поселке Листвянка. В ней также принял участие руководитель Федерального агентства водных ресурсов Дмитрий Кириллов.

"Мы понимаем, - заявил он, - что внимание мирового сообщества приковано к озеру не только из-за его красоты. Здесь сосредоточено 20 процентов мировых запасов питьевой воды. И значит, мы ответственны перед всей планетой и будущими поколениями за сохранение и благополучие этой уникальной экосистемы. Мы знаем, как непросто решать копившиеся годами и десятилетиями проблемы. Но сегодня мы слышим все чаще: "экология - дело каждого". Вместе мы можем очень многое".

Глава Росводоресурсов призвал убрать весь мусор на дне самого озера и в руслах впадающих него рек и ручьев, вернуть полянам и лесам на берегах первозданную красоту. "Пусть Год Байкала станет годом реальных дел, - пожелал Дмитрий Кириллов. - Потому что вода - основа жизни, это важнейший из ресурсов. И ваш регион им бесконечно богат. Берегите главное, что у вас есть".

"Самое главное, - продолжил свое выступление Фетисов, - что мы должны сделать - это сохранить и преумножить богатства великого озера, восполнить весь накопленный ущерб и дать природе восстановиться. Уверен, что в Иркутской области будет зарождаться еще много инициатив, и отсюда пойдет объединение мира во имя будущего. Байкал - это место силы, главное место на планете".

Напомним, 2021 год объявлен в Иркутской области Годом Байкала. Цель этого масштабного проекта - привлечь внимание мировой общественности к Байкалу, причем не только к его самобытной красоте и уникальной природе, но и проблемам. По планам регионального правительства, в рамках Года Байкала в регионе и за его пределами пройдет более 60 мероприятий экологической, просветительской и культурной направленности, а также проектирование и строительство очистных сооружений, дорог, восстановление лесов на прибрежных территориях.

Справка "РГ"

Озеро Байкал - один из самый древних водоемов на нашей планете. Его возраст составляет около 25 миллионов лет. Байкал является самым глубоким озером (около 1700 м) и крупнейшим резервуаром пресной воды, который содержит примерно 20 процентов всех мировых запасов. В 1996 году Байкал был внесен в список объектов наследия ЮНЕСКО.