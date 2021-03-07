Неадекватную пассажирку связали скотчем на борту самолета

С рейса, прилетевшего в Новосибирск из Владивостока, сняли неадекватную пассажирку. Об этом сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД по СФО.

Перед этим в линейный отдел МВД России в аэропорту Толмачёво поступило сообщение о том, что на борт воздушного судна, прибывающего из Владивостока, требуются сотрудники полиции в связи с неадекватным поведением пассажирки.

Полицейские установили, что через 15 минут после взлета лайнера одна из пассажирок встала со своего места и начала бесцельно ходить по салону, надевая и снимая верхнюю одежду. На замечания экипажа женщина не реагировала и была дезориентирована в пространстве. В связи с возможностью причинения пассажиркой вреда себе или окружающим, бортпроводники при содействии других пассажиров с помощью скотча и веревки привязали ее к креслу, где она и находилась до посадки самолета.

Сотрудники транспортной полиции доставили нарушительницу общественного порядка в дежурную часть. По словам задержанной 39-летней жительницы Новосибирска, перед вылетом из Владивостока она употребила синтетический наркотик. В отношении гражданки составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 20.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (мелкое хулиганство).

Женщина пройдет медицинское освидетельствование, которое установит вид и степень опьянения.