В Кемерове задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки

Сотрудники СК РФ по Новосибирской области возбудили уголовное дело по факту убийства 17-летней девушки. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По данным следствия, 7 марта в квартире дома по улице Кошурникова в Дзержинском районе Новосибирска было обнаружено тело девушки 2004 года рождения с множественными ножевыми ранениями.

В ходе следствия был установлен подозреваемый в совершении убийства. Им оказался 19-летний сожитель девушки. Пытаясь замести следы, злоумышленник покинул территорию Новосибирской области.

Однако сотрудникам полиции оперативно удалось разыскать его в столице соседнего региона - в городе Кемерово. Подозреваемый задержан, в ближайшее время его доставят к следователю.