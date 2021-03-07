В Новокузнецке подожгли ночной клуб

В ночь с субботы на воскресенье в одном из ночных клубов южной столицы Кузбасса возник пожар.

Как сообщили в пресс-службе ГУВД по Кемеровской области, в 02:14 в дежурную часть отдела полиции "Центральный" УМВД России по Новокузнецку поступило сообщение о том, что в ночном клубе на улице Орджоникидзе произошло задымление и производится эвакуация людей, есть пострадавшие. На место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

Полицейские установили, что ЧП предшествовал конфликт сотрудников охраны заведения с двумя посетителями, которые в состоянии опьянения вели себя агрессивно, обоих охранники вывели из заведения. Но вскоре один из них вернулся в клуб, держа в руках бутылку с зажигательной смесью. Один из посетителей, который находился в фойе, выбил бутылку из его рук, она разбилась и возник пожар. Посетители были эвакуированы, а возгорание потушили сотрудники клуба. За медицинской помощью обратились два 19-летних жителя Новокузнецка, у них диагностированы ожоги.

Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 22-летний местный житель. Следователем полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 2 ст. 213 УК РФ "хулиганство", максимальное наказание по ней составляет 7 лет лишения свободы.