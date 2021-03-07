В Чечне скончалась известная правозащитница Хеда Саратова

В Чечне после продолжительной болезни скончалась известная в республике правозащитница Хеда Саратова. Об этом сообщил на своей страничке в Instagram министр информации и печати региона Ахмед Дудаев.

По его словам, Хеда Саратова не оставляла без внимания ни одно дело, требующее внимания правозащитников, принимала участие в самых резонансных делах, отстаивала права притесняемых по всему миру.

"Даже в самые тяжелые для нашего региона времена, она оказывала помощь журналистам в освещении событий, происходящих на территории Чеченской Республики, - написал Ахмед Дудаев. - Сама так же являлась автором многих статей. Ее кончина - огромная потеря для нашей республики".

Он также добавил, что Хеда Саратова являлась настоящим профессионалом своего дела и просто хорошим человеком.