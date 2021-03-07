В КЧР артисты филармонии выступили перед врачами ковидного госпиталя

В городах и селах Карачаево-Черкессии в преддверии 8 марта артисты республиканской филармонии дали концерты перед окнами медицинских учреждений. Певцы и музыканты, которые обычно получают цветы на сцене, в этот раз дарили букеты персоналу больниц и поликлиник.

Особой популярностью пользовалось выступление заслуженного артиста КЧР Ачара Меремкулова перед сотрудницами ковидного госпиталя в Черкесске. Одетые в защитные костюмы и маски девушки с удовольствием подпевали известному в республике певцу и фотографировались на память.

Фото: Минздрав КЧР

С не меньшим успехом уличный концерт прошел перед врачами и пациентками республиканского перинатального центра.

- В нашем дружном коллективе современные представительницы прекрасного пола растут профессионально и личностно, принимают активное участие в жизни перинатального центра, но вместе с тем остаются женственными и хрупкими, успевают заботиться о близких, растить детей, и работать даже в самых сложных эпидемиологических условиях, - сказала главврач учреждения Евгения Пономарева.

К акции "Вам любимые" присоединились и волонтеры. В Карачаевске активисты поздравляли женщин на улицах города и дарили им цветы.

- Милые, дорогие бабушки, мамы, дочери, сестры, любимые наши женщины! Примите самые наилучшие пожелания в этот праздничный весенний день! Пусть всегда в ваших домах все будут здоровы, а в ваших сердцах живет любовь, - поздравил виновниц торжества начальник отдела туризма и молодежной политики Карачаевска Мухамат-Амин Эльканов.

Вручить студенткам цветы во главе с ректором Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Алиева Таусолтаном Узденовым вышли преподаватели и ученые вуза.

- Желаю, чтобы вокруг вас каждый день была атмосфера счастья и добра и чтобы рядом с вами всегда были достойные мужчины, а для настоящих мужчин каждый день - женский день, - поздравлял девушек Таусолтан Узденов.

Затем на фоне баннера, установленного во дворе университета, состоялась фотосессия для студенток и сотрудниц университета.