В КЧР артисты филармонии выступили перед врачами ковидного госпиталя

Новости

Автор песни "Пусть бегут неуклюже" госпитализирован в Москве 16:10
Россия вернула Киргизии сбежавшую из колонии мошенницу 15:49
Видео: Стая скворцов "превратилась" в гигантскую "птицу" 15:45
Российские ученые вывели новый сорт орхидеи 15:22
В штате Айдахо прошла церемония сжигания масок 15:09
Эротический триллер с Дугласом "Роковое влечение" станет сериалом 15:08
Ольга Бузова объявила кастинг для перезапуска "Дома-2" 15:00
Норвежская биатлонистка Экхофф выиграла гонку преследования на этапе КМ 14:58
Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград 14:41
Проезжая часть освобождена после второго крупного ДТП на МКАДе 14:31
Художник Сергей Аверьянов без вести пропал в Москве 13:55
В Кемерове задержали подозреваемого в убийстве 17-летней девушки 13:54
В Сибири арестовали мужчину, избившего пенсионерку на костылях 13:47
В России проведут комплексную оценку ректоров вузов 13:34
Глава Росводресурсов сообщил, чем в первую очередь надо помочь Байкалу 13:34
В Эстонии заявили о росте числа подростков, готовых воевать против России 13:18
Минпросвещения видит возможность безопасно провести ЕГЭ в июне 13:14
Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V" 12:55
На МКАДе столкнулись 11 машин 12:41
Ученый призвал россиян не делать третью прививку от коронавируса 12:41
Netflix покупает фильм с Кристианом Бэйлом за 55 миллионов долларов 12:39
В Карелии открылась первая в мире подледная выставка 12:32
Синоптики спрогнозировали новый снежный рекорд в Москве 12:30
В ямальском селе произошло тройное убийство 12:03
Появилось видео первых слов Яна после скандального поединка со Стерлингом 11:58
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
Жительницы амурского села создали ледовую открытку к 8 марта
07.03.2021 16:02
Рубрика: Общество

В КЧР артисты филармонии выступили перед врачами ковидного госпиталя

Текст: Николай Грищенко

В городах и селах Карачаево-Черкессии в преддверии 8 марта артисты республиканской филармонии дали концерты перед окнами медицинских учреждений. Певцы и музыканты, которые обычно получают цветы на сцене, в этот раз дарили букеты персоналу больниц и поликлиник.

Особой популярностью пользовалось выступление заслуженного артиста КЧР Ачара Меремкулова перед сотрудницами ковидного госпиталя в Черкесске. Одетые в защитные костюмы и маски девушки с удовольствием подпевали известному в республике певцу и фотографировались на память.

Фото: Минздрав КЧР

С не меньшим успехом уличный концерт прошел перед врачами и пациентками республиканского перинатального центра.

- В нашем дружном коллективе современные представительницы прекрасного пола растут профессионально и личностно, принимают активное участие в жизни перинатального центра, но вместе с тем остаются женственными и хрупкими, успевают заботиться о близких, растить детей, и работать даже в самых сложных эпидемиологических условиях, - сказала главврач учреждения Евгения Пономарева.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В российских городах начались офлайн и онлайн акции "Вам любимые"

К акции "Вам любимые" присоединились и волонтеры. В Карачаевске активисты поздравляли женщин на улицах города и дарили им цветы.

- Милые, дорогие бабушки, мамы, дочери, сестры, любимые наши женщины! Примите самые наилучшие пожелания в этот праздничный весенний день! Пусть всегда в ваших домах все будут здоровы, а в ваших сердцах живет любовь, - поздравил виновниц торжества начальник отдела туризма и молодежной политики Карачаевска Мухамат-Амин Эльканов.

Вручить студенткам цветы во главе с ректором Карачаево-Черкесского госуниверситета имени Алиева Таусолтаном Узденовым вышли преподаватели и ученые вуза.

- Желаю, чтобы вокруг вас каждый день была атмосфера счастья и добра и чтобы рядом с вами всегда были достойные мужчины, а для настоящих мужчин каждый день - женский день, - поздравлял девушек Таусолтан Узденов.

Затем на фоне баннера, установленного во дворе университета, состоялась фотосессия для студенток и сотрудниц университета.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России СКФО Карачаево-Черкесия Празднование 8 Марта

Главное сегодня

Северная Македония зарегистрировала вакцину "Спутник V"
Алиханов оценил заявление польского генерала о войне за Калининград
МИД КНР: Китай и Россия готовы бороться с "политическим вирусом"
Ян потерял титул чемпиона UFC из-за дисквалификации
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России