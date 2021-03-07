В Махачкале волонтеры подарили женщинам-медикам цветы

Тюльпаны к празднику стали для медиков приятным подарком Фото: Пресс-служба Минмолодежи РД

В рамках Всероссийской акции "Вам любимые" волонтеры-медики раздали тюльпаны персоналу больниц и госпиталя ветеранов войны.

"8 марта - это прекрасный повод еще раз выразить свою любовь и благодарность окружающим женщинам, подарить им улыбку и создать теплую атмосферу", - рассказали организаторы в акции.

Вместе со школьниками волонтеры подарили цветы с добрыми пожеланиями также женщинам на центральной площади Махачкалы.

В минмолодежи Дагестана рассказали "РГ", что в рамках акции "Вам любимые" поздравляли матерей Героев России, женщин-служащих Каспийской флотилии и правоохранительных органов. Всего было роздано более четырех тысяч цветов.