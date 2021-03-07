Бывшего мера Котласа арестовали по делу о получении взятки

Ломоносовский районный суд Архангельска избрал меру пресечения для экс-главы города Котласа Андрея Бральнина. Он проведет под стражей два месяца, до 4 мая 2021 года. Об этом корреспонденту "РГ" подтвердили в пресс-службе Архангельского областного суда.

В пресс-службе Следственного комитета по Архангельской области и Ненецкому автономному округу в воскресенье добавили, что в ходе расследования уголовного дела в отношении сотрудника администрации Котласа и индивидуального предпринимателя, работающего в строительной сфере, установлена причастность экс-главы муниципалитета к коррупционным схемам при сделках с объектами недвижимости.

Уголовные дела возбуждены на основании материалов, представленных ФСБ по Архангельской области.

Расследование продолжается, проводятся следственные действия для закрепления доказательственной базы.