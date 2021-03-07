Ученый призвал россиян не делать третью прививку от коронавируса

Некоторые россияне начали идти на различные ухищрения, чтобы сделать себе третью прививку от коронавирусной инфекции. Такая практика может быть опасна для здоровья, об этом на XXIII конгрессе педиатров России заявил и.о. директора имени Смородинцева Дмитрий Лиознов, передает ТАСС.

Ученый в своем выступлении отметил, что некоторые граждане, сдав после прививок тест на антитела, оказываются недовольны результатом и ищут способ вакцинироваться еще раз.

На таком случае существуют системы контроля. В частности, данные обо всех привитых вносятся в реестр, также гражданину приходит сообщение в личный кабинет на сервисе "Госуслуги". Тем не менее, отдельные граждане пытаются обойти систему.

Есть люди, кто пытается привиться разными вакцинами. Как они в совокупности воздействуют на организм, специалисты не знают.

Пока врачи второй комплект прививок не назначают. Дело в том, что до сих пор нет точных данных, сколько времени действует прививка, и критериев для дополнительной вакцинации попросту нет. Ученый не исключил, что вопросы повторной вакцинации могут быть подняты, но должно пройти время, необходим целый ряд исследований. Самому себе назначать повторную прививку нельзя категорически.

По словам Лиознова, относительно вакцинации есть два полярных мнения. В частности, есть люди, которые в принципе не хотят прививаться, и они сильно рискуют. Но не менее опасно и желание вколоть себе как можно больше вакцин.

Лиознов подчеркнул, что по данным, которые сейчас имеются у российских врачей, чтобы получить защиту от коронавируса, достаточно сделать двухкомпонентную прививку.