В Карелии открылась первая в мире подледная выставка

В Карелии открылась необычная выставка - "Пока не растаял лед". В заливе Нильмогуба Белого моря под водой почти полтора месяца можно будет увидеть картины, фотографии и скульптуры.

Фотографии принадлежат известному российскому фотографу Виктору Лягушкину, а картины и инсталляции - художнику Денису Лотареву. Все фотографии напечатаны на специальном пластике, который долгое время может противостоять соленой воде. Держат работы специальные грузы.

Как написал на своей странице в соцсети глава Карелии, так авторы хотят показать всем удивительный мир Белого моря, обратить внимание на проблему таяния ледников и изменения климата. По его словам, это первая в мире подледная галерея искусств.

Кстати, подледную выставку в Лоухском районе уже посетили дайверы не только из России, но и Китая, Германии, Франции. Вход совершенно свободный. Есть одно условие - у желающих посмотреть картины и фотографии под водой должен быть опыт погружения с аквалангом и дайверская сертификация.