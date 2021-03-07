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07.03.2021 18:28
Рубрика: Общество

На Дону врачам и пациенткам больницы вручили тысячу тюльпанов

Текст: Елена Мелихова (Ростов-на-Дону)

В Ростове-на-Дону в рамках Всероссийской акции "Вам, любимые!" волонтеры Общероссийского движения взаимопомощи #МыВместе поздравили врачей и медицинских сестер с наступающим Международным женским днем. Цветы уже вручены сотрудницам и пациенткам городской больницы № 8.

Фото: Роман Мерзляков/РГ
В российских городах начались офлайн и онлайн акции "Вам любимые"

Среди волонтеров-медиков студенты Ростовского государственного медицинского университета. Акция #МыВместе объединила уже более 600 будущих докторов, которые всегда готовы протянуть руку помощи тем, кто в ней нуждается. А сегодня они желали представительницам прекрасного пола скорейшего выздоровления и хорошего настроения.

Как рассказала "РГ" региональный координатор Всероссийского общественного движения "Волонтеры-медики" в Ростовской области Ангелина Фисунова, для доброй акции была заготовлена тысяча тюльпанов, которые уже нашли своих обладательниц - тех, кто в праздничные дни вынужден находиться в стационаре на работе или по состоянию здоровья.

С почетной миссией в медучреждения отправились волонтеры-парни. Один из них студент пятого курса медико-профилактического факультета РостГМУ, будущий врач-эпидемиолог Александр Мороз. В движении "Волонтеры-медики" он уже второй год.

Увидев цветы в больничных стенах, женщины расплывались в улыбке. Им было неожиданно приятно такое внимание, а яркие букеты поднимали настроение.

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