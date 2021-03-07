В российских городах начались офлайн и онлайн акции "Вам любимые"

Все праздничные выходные в российских регионах волонтеры будут поздравлять своих землячек с Международным женским днем. Так продолжается акция "Вам любимые", которая проходит уже много лет в разных странах мира. Мужчины дарят женщинам цветы на улицах и площадях городов, в аэропортах и на вокзалах.

Получить в подарок цветы на улице - очень неожиданно и очень приятно. Фото: Роман Мерзляков/РГ

На улицах Волгограда тоже прошла акция, приуроченная к Международному женскому дню. Волонтеры, представляющие медицинский университет и институт культуры, поздравляли горожанок с праздником. Дамам вручали букеты тюльпанов и открытки.

- Это было очень неожиданно и очень приятно. Настроение подняли на весь день, - говорит преподавательница колледжа Оксана Князькина. - Уже выработались свои традиции отмечать 8 Марта. На работе устраиваем девичник, а вечером празднуем с мужем.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в регионе проходит целый ряд праздничных мероприятий. В краеведческом музее в Волгограде работает выставка "Секреты женской красоты". В Камышине состоятся концерты местных коллективов и выставки художников и рукодельниц. А в Волжском историко-краеведческом музее откроется выставка "Ароматы Союза".

Юнармейцы Волгоградской области публикуют в социальных сетях фотографии с женщинами, которые являются для них примером.

Онлайн акция

Волонтеры призвали российских мужчин присоединиться к их онлайн акции. Для этого им нужно выложить в Instagram поздравления с 8 Марта с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные посты можно будет почитать на сайте акции www.makehersmile.world.