В российских городах начались офлайн и онлайн акции "Вам любимые"

Новости

Профессор объяснил, как сжечь жир без особых усилий 06:56
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам 06:28
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби 06:11
Глава Россельхознадзора рассказал, откуда в России появился ГМО-рапс 06:00
Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 06:00
Рубрика: Общество

В российских городах начались офлайн и онлайн акции "Вам любимые"

Текст: Роман Мерзляков (Волгоград)
Все праздничные выходные в российских регионах волонтеры будут поздравлять своих землячек с Международным женским днем. Так продолжается акция "Вам любимые", которая проходит уже много лет в разных странах мира. Мужчины дарят женщинам цветы на улицах и площадях городов, в аэропортах и на вокзалах.
Получить в подарок цветы на улице - очень неожиданно и очень приятно. Фото: Роман Мерзляков/РГ

На улицах Волгограда тоже прошла акция, приуроченная к Международному женскому дню. Волонтеры, представляющие медицинский университет и институт культуры, поздравляли горожанок с праздником. Дамам вручали букеты тюльпанов и открытки.

Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз

- Это было очень неожиданно и очень приятно. Настроение подняли на весь день, - говорит преподавательница колледжа Оксана Князькина. - Уже выработались свои традиции отмечать 8 Марта. На работе устраиваем девичник, а вечером празднуем с мужем.

Как рассказали в пресс-службе областной администрации, в регионе проходит целый ряд праздничных мероприятий. В краеведческом музее в Волгограде работает выставка "Секреты женской красоты". В Камышине состоятся концерты местных коллективов и выставки художников и рукодельниц. А в Волжском историко-краеведческом музее откроется выставка "Ароматы Союза".

Юнармейцы Волгоградской области публикуют в социальных сетях фотографии с женщинами, которые являются для них примером.

Онлайн акция

Волонтеры призвали российских мужчин присоединиться к их онлайн акции. Для этого им нужно выложить в Instagram поздравления с 8 Марта с хештегом #ВамЛюбимые. Самые интересные посты можно будет почитать на сайте акции www.makehersmile.world.

В регионах Общество Ежедневник Праздники Филиалы РГ Юг России ЮФО Волгоградская область Волгоград Празднование 8 Марта

Главное сегодня

Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
Постпред РФ в Вене заявил об интересе иностранцев к российским вакцинам
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России