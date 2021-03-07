За сутки в России подтверждено 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
- 1 Москва 1534
- 2 Санкт-Петербург 968
- 3 Московская область 773
- 4 Нижегородская область 383
- 5 Ростовская область 272
- 6 Воронежская область 271
- 7 Самарская область 268
- 8 Иркутская область 201
- 9 Саратовская область 183
- 10 Свердловская область 174
- 11 Пермский край 159
- 12 Челябинская область 156
- 13 Волгоградская область 152
- 14 Красноярский край 147
- 15 Пензенская область 138
- 16 Краснодарский край 138
- 17 Ленинградская область 135
- 18 Тверская область 134
- 19 Республика Башкортостан 131
- 20 Вологодская область 130
- 21 Алтайский край 126
- 22 Ярославская область 121
- 23 Кировская область 120
- 24 Ставропольский край 120
- 25 Курская область 119
- 26 Архангельская область 117
- 27 Тульская область 110
- 28 Тамбовская область 109
- 29 Республика Карелия 106
- 30 Ульяновская область 105
- 31 Республика Бурятия 104
- 32 Новосибирская область 102
- 33 Ханты-Мансийский автономный округ 101
- 34 Липецкая область 100
- 35 Владимирская область 97
- 36 Белгородская область 96
- 37 Псковская область 94
- 38 Омская область 94
- 39 Забайкальский край 93
- 40 Калужская область 92
- 41 Астраханская область 89
- 42 Брянская область 87
- 43 Калининградская область 82
- 44 Орловская область 81
- 45 Тюменская область 80
- 46 Оренбургская область 77
- 47 Республика Коми 76
- 48 Удмуртская Республика 76
- 49 Приморский край 75
- 50 Мурманская область 73
- 51 Кабардино-Балкарская Республика 67
- 52 Смоленская область 67
- 53 Республика Крым 66
- 54 Ивановская область 64
- 55 Рязанская область 63
- 56 Новгородская область 60
- 57 Курганская область 58
- 58 Кемеровская область 58
- 59 Хабаровский край 54
- 60 Севастополь 51
- 61 Республика Татарстан 50
- 62 Республика Чувашия 47
- 63 Костромская область 43
- 64 Республика Мордовия 41
- 65 Республика Дагестан 40
- 66 Республика Саха (Якутия) 39
- 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 35
- 68 Томская область 35
- 69 Республика Калмыкия 30
- 70 Амурская область 29
- 71 Карачаево-Черкесская Республика 27
- 72 Республика Северная Осетия-Алания 26
- 73 Республика Хакасия 25
- 74 Республика Марий Эл 24
- 75 Республика Алтай 23
- 76 Камчатский край 23
- 77 Сахалинская область 20
- 78 Республика Ингушетия 15
- 79 Республика Адыгея 14
- 80 Чеченская Республика 10
- 81 Республика Тыва 6
- 82 Магаданская область 5
- 83 Еврейская автономная область 5
- 84 Ненецкий автономный округ 3
- 85 Чукотский автономный округ 3
В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 322 776 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.
Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
- 1. Республика Тыва 0,04%
- 2. Магаданская область 0,06%
- 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чеченская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 368 смертей:
- Москва 47
- Санкт-Петербург 37
- Московская область 28
- Краснодарский край 14
- Красноярский край 14
- Воронежская область 13
- Нижегородская область 13
- Свердловская область 11
- Тульская область 9
- Ленинградская область 8
- Пермский край 8
- Республика Чувашия 7
- Челябинская область 7
- Новосибирская область 7
- Смоленская область 6
- Волгоградская область 6
- Саратовская область 6
- Иркутская область 6
- Владимирская область 5
- Архангельская область 5
- Калининградская область 5
- Мурманская область 5
- Ставропольский край 5
- Республика Татарстан 5
- Оренбургская область 5
- Ярославская область 4
- Республика Крым 4
- Республика Башкортостан 4
- Удмуртская Республика 4
- Тюменская область 4
- Республика Хакасия 4
- Курская область 3
- Тверская область 3
- Республика Карелия 3
- Вологодская область 3
- Астраханская область 3
- Севастополь 3
- Омская область 3
- Забайкальский край 3
- Камчатский край 3
- Белгородская область 2
- Ивановская область 2
- Орловская область 2
- Рязанская область 2
- Тамбовская область 2
- Ростовская область 2
- Республика Дагестан 2
- Кабардино-Балкарская Республика 2
- Республика Мордовия 2
- Республика Алтай 2
- Кемеровская область 2
- Республика Бурятия 2
- Приморский край 2
- Хабаровский край 2
- Псковская область 1
- Республика Калмыкия 1
- Республика Марий Эл 1
- Кировская область 1
- Пензенская область 1
- Ханты-Мансийский автономный округ 1
- Республика Саха (Якутия) 1
За весь период по России умерло 89 094 человека.
За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 576 человек:
- Москва 1417
- Санкт-Петербург 1402
- Московская область 547
- Нижегородская область 455
- Иркутская область 304
- Воронежская область 302
- Ростовская область 297
- Астраханская область 289
- Самарская область 288
- Архангельская область 224
- Ленинградская область 215
- Кировская область 206
- Пермский край 201
- Свердловская область 186
- Тамбовская область 182
- Тверская область 179
- Челябинская область 171
- Саратовская область 154
- Ярославская область 148
- Волгоградская область 144
- Красноярский край 136
- Вологодская область 131
- Курская область 125
- Ивановская область 121
- Смоленская область 121
- Краснодарский край 121
- Орловская область 118
- Омская область 115
- Владимирская область 112
- Республика Карелия 112
- Республика Башкортостан 111
- Ульяновская область 111
- Мурманская область 110
- Калужская область 109
- Калининградская область 108
- Брянская область 105
- Пензенская область 101
- Ставропольский край 99
- Республика Бурятия 99
- Ханты-Мансийский автономный округ 98
- Тульская область 93
- Тюменская область 87
- Томская область 86
- Новгородская область 82
- Республика Коми 79
- Удмуртская Республика 77
- Рязанская область 76
- Хабаровский край 76
- Забайкальский край 75
- Приморский край 75
- Кабардино-Балкарская Республика 73
- Республика Саха (Якутия) 73
- Курганская область 69
- Алтайский край 68
- Ямало-Ненецкий автономный округ 57
- Амурская область 53
- Оренбургская область 51
- Севастополь 49
- Новосибирская область 48
- Республика Дагестан 46
- Республика Чувашия 46
- Кемеровская область 45
- Республика Марий Эл 42
- Республика Калмыкия 41
- Карачаево-Черкесская Республика 41
- Республика Мордовия 40
- Республика Северная Осетия - Алания 38
- Липецкая область 35
- Республика Татарстан 35
- Псковская область 34
- Камчатский край 34
- Белгородская область 30
- Республика Крым 26
- Сахалинская область 22
- Республика Адыгея 19
- Республика Хакасия 18
- Республика Ингушетия 14
- Республика Алтай 11
- Костромская область 9
- Чеченская Республика 9
- Республика Тыва 9
- Магаданская область 8
- Еврейская автономная область 3
За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 911 924.