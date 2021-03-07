За сутки в России подтверждено 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.

Распределение по субъектам такое: 1 Москва 1534

2 Санкт-Петербург 968

3 Московская область 773

4 Нижегородская область 383

5 Ростовская область 272

6 Воронежская область 271

7 Самарская область 268

8 Иркутская область 201

9 Саратовская область 183

10 Свердловская область 174

11 Пермский край 159

12 Челябинская область 156

13 Волгоградская область 152

14 Красноярский край 147

15 Пензенская область 138

16 Краснодарский край 138

17 Ленинградская область 135

18 Тверская область 134

19 Республика Башкортостан 131

20 Вологодская область 130

21 Алтайский край 126

22 Ярославская область 121

23 Кировская область 120

24 Ставропольский край 120

25 Курская область 119

26 Архангельская область 117

27 Тульская область 110

28 Тамбовская область 109

29 Республика Карелия 106

30 Ульяновская область 105

31 Республика Бурятия 104

32 Новосибирская область 102

33 Ханты-Мансийский автономный округ 101

34 Липецкая область 100

35 Владимирская область 97

36 Белгородская область 96

37 Псковская область 94

38 Омская область 94

39 Забайкальский край 93

40 Калужская область 92

41 Астраханская область 89

42 Брянская область 87

43 Калининградская область 82

44 Орловская область 81

45 Тюменская область 80

46 Оренбургская область 77

47 Республика Коми 76

48 Удмуртская Республика 76

49 Приморский край 75

50 Мурманская область 73

51 Кабардино-Балкарская Республика 67

52 Смоленская область 67

53 Республика Крым 66

54 Ивановская область 64

55 Рязанская область 63

56 Новгородская область 60

57 Курганская область 58

58 Кемеровская область 58

59 Хабаровский край 54

60 Севастополь 51

61 Республика Татарстан 50

62 Республика Чувашия 47

63 Костромская область 43

64 Республика Мордовия 41

65 Республика Дагестан 40

66 Республика Саха (Якутия) 39

67 Ямало-Ненецкий автономный округ 35

68 Томская область 35

69 Республика Калмыкия 30

70 Амурская область 29

71 Карачаево-Черкесская Республика 27

72 Республика Северная Осетия-Алания 26

73 Республика Хакасия 25

74 Республика Марий Эл 24

75 Республика Алтай 23

76 Камчатский край 23

77 Сахалинская область 20

78 Республика Ингушетия 15

79 Республика Адыгея 14

80 Чеченская Республика 10

81 Республика Тыва 6

82 Магаданская область 5

83 Еврейская автономная область 5

84 Ненецкий автономный округ 3

85 Чукотский автономный округ 3 В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 322 776 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Республика Тыва 0,04%

2. Магаданская область 0,06%

3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чеченская Республика 0,09% За последние сутки подтверждено 368 смертей: Москва 47

Санкт-Петербург 37

Московская область 28

Краснодарский край 14

Красноярский край 14

Воронежская область 13

Нижегородская область 13

Свердловская область 11

Тульская область 9

Ленинградская область 8

Пермский край 8

Республика Чувашия 7

Челябинская область 7

Новосибирская область 7

Смоленская область 6

Волгоградская область 6

Саратовская область 6

Иркутская область 6

Владимирская область 5

Архангельская область 5

Калининградская область 5

Мурманская область 5

Ставропольский край 5

Республика Татарстан 5

Оренбургская область 5

Ярославская область 4

Республика Крым 4

Республика Башкортостан 4

Удмуртская Республика 4

Тюменская область 4

Республика Хакасия 4

Курская область 3

Тверская область 3

Республика Карелия 3

Вологодская область 3

Астраханская область 3

Севастополь 3

Омская область 3

Забайкальский край 3

Камчатский край 3

Белгородская область 2

Ивановская область 2

Орловская область 2

Рязанская область 2

Тамбовская область 2

Ростовская область 2

Республика Дагестан 2

Кабардино-Балкарская Республика 2

Республика Мордовия 2

Республика Алтай 2

Кемеровская область 2

Республика Бурятия 2

Приморский край 2

Хабаровский край 2

Псковская область 1

Республика Калмыкия 1

Республика Марий Эл 1

Кировская область 1

Пензенская область 1

Ханты-Мансийский автономный округ 1

Республика Саха (Якутия) 1 За весь период по России умерло 89 094 человека. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 576 человек: Москва 1417

Санкт-Петербург 1402

Московская область 547

Нижегородская область 455

Иркутская область 304

Воронежская область 302

Ростовская область 297

Астраханская область 289

Самарская область 288

Архангельская область 224

Ленинградская область 215

Кировская область 206

Пермский край 201

Свердловская область 186

Тамбовская область 182

Тверская область 179

Челябинская область 171

Саратовская область 154

Ярославская область 148

Волгоградская область 144

Красноярский край 136

Вологодская область 131

Курская область 125

Ивановская область 121

Смоленская область 121

Краснодарский край 121

Орловская область 118

Омская область 115

Владимирская область 112

Республика Карелия 112

Республика Башкортостан 111

Ульяновская область 111

Мурманская область 110

Калужская область 109

Калининградская область 108

Брянская область 105

Пензенская область 101

Ставропольский край 99

Республика Бурятия 99

Ханты-Мансийский автономный округ 98

Тульская область 93

Тюменская область 87

Томская область 86

Новгородская область 82

Республика Коми 79

Удмуртская Республика 77

Рязанская область 76

Хабаровский край 76

Забайкальский край 75

Приморский край 75

Кабардино-Балкарская Республика 73

Республика Саха (Якутия) 73

Курганская область 69

Алтайский край 68

Ямало-Ненецкий автономный округ 57

Амурская область 53

Оренбургская область 51

Севастополь 49

Новосибирская область 48

Республика Дагестан 46

Республика Чувашия 46

Кемеровская область 45

Республика Марий Эл 42

Республика Калмыкия 41

Карачаево-Черкесская Республика 41

Республика Мордовия 40

Республика Северная Осетия - Алания 38

Липецкая область 35

Республика Татарстан 35

Псковская область 34

Камчатский край 34

Белгородская область 30

Республика Крым 26

Сахалинская область 22

Республика Адыгея 19

Республика Хакасия 18

Республика Ингушетия 14

Республика Алтай 11

Костромская область 9

Чеченская Республика 9

Республика Тыва 9

Магаданская область 8

Еврейская автономная область 3 За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 911 924.