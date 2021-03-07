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07.03.2021 10:40
Рубрика: Общество

За сутки в России подтверждено 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах

Текст: Любовь Проценко
За сутки в России подтверждено 10 595 случаев COVID-19 в 85 регионах. Как сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом, среди вновь выявленных случаев 11,6% без клинических проявлений.
Распределение по субъектам такое:
  • 1 Москва 1534
  • 2 Санкт-Петербург 968
  • 3 Московская область 773
  • 4 Нижегородская область 383
  • 5 Ростовская область 272
  • 6 Воронежская область 271
  • 7 Самарская область 268
  • 8 Иркутская область 201
  • 9 Саратовская область 183
  • 10 Свердловская область 174
  • 11 Пермский край 159
  • 12 Челябинская область 156
  • 13 Волгоградская область 152
  • 14 Красноярский край 147
  • 15 Пензенская область 138
  • 16 Краснодарский край 138
  • 17 Ленинградская область 135
  • 18 Тверская область 134
  • 19 Республика Башкортостан 131
  • 20 Вологодская область 130
  • 21 Алтайский край 126
  • 22 Ярославская область 121
  • 23 Кировская область 120
  • 24 Ставропольский край 120
  • 25 Курская область 119
  • 26 Архангельская область 117
  • 27 Тульская область 110
  • 28 Тамбовская область 109
  • 29 Республика Карелия 106
  • 30 Ульяновская область 105
  • 31 Республика Бурятия 104
  • 32 Новосибирская область 102
  • 33 Ханты-Мансийский автономный округ 101
  • 34 Липецкая область 100
  • 35 Владимирская область 97
  • 36 Белгородская область 96
  • 37 Псковская область 94
  • 38 Омская область 94
  • 39 Забайкальский край 93
  • 40 Калужская область 92
  • 41 Астраханская область 89
  • 42 Брянская область 87
  • 43 Калининградская область 82
  • 44 Орловская область 81
  • 45 Тюменская область 80
  • 46 Оренбургская область 77
  • 47 Республика Коми 76
  • 48 Удмуртская Республика 76
  • 49 Приморский край 75
  • 50 Мурманская область 73
  • 51 Кабардино-Балкарская Республика 67
  • 52 Смоленская область 67
  • 53 Республика Крым 66
  • 54 Ивановская область 64
  • 55 Рязанская область 63
  • 56 Новгородская область 60
  • 57 Курганская область 58
  • 58 Кемеровская область 58
  • 59 Хабаровский край 54
  • 60 Севастополь 51
  • 61 Республика Татарстан 50
  • 62 Республика Чувашия 47
  • 63 Костромская область 43
  • 64 Республика Мордовия 41
  • 65 Республика Дагестан 40
  • 66 Республика Саха (Якутия) 39
  • 67 Ямало-Ненецкий автономный округ 35
  • 68 Томская область 35
  • 69 Республика Калмыкия 30
  • 70 Амурская область 29
  • 71 Карачаево-Черкесская Республика 27
  • 72 Республика Северная Осетия-Алания 26
  • 73 Республика Хакасия 25
  • 74 Республика Марий Эл 24
  • 75 Республика Алтай 23
  • 76 Камчатский край 23
  • 77 Сахалинская область 20
  • 78 Республика Ингушетия 15
  • 79 Республика Адыгея 14
  • 80 Чеченская Республика 10
  • 81 Республика Тыва 6
  • 82 Магаданская область 5
  • 83 Еврейская автономная область 5
  • 84 Ненецкий автономный округ 3
  • 85 Чукотский автономный округ 3

В Российской Федерации нарастающим итогом зарегистрирован 4 322 776 случаев (+0,25%) коронавирусной инфекции в 85 регионах.

Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки:
  • 1. Республика Тыва 0,04%
  • 2. Магаданская область 0,06%
  • 3. Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Чеченская Республика 0,09%
За последние сутки подтверждено 368 смертей:
  • Москва 47
  • Санкт-Петербург 37
  • Московская область 28
  • Краснодарский край 14
  • Красноярский край 14
  • Воронежская область 13
  • Нижегородская область 13
  • Свердловская область 11
  • Тульская область 9
  • Ленинградская область 8
  • Пермский край 8
  • Республика Чувашия 7
  • Челябинская область 7
  • Новосибирская область 7
  • Смоленская область 6
  • Волгоградская область 6
  • Саратовская область 6
  • Иркутская область 6
  • Владимирская область 5
  • Архангельская область 5
  • Калининградская область 5
  • Мурманская область 5
  • Ставропольский край 5
  • Республика Татарстан 5
  • Оренбургская область 5
  • Ярославская область 4
  • Республика Крым 4
  • Республика Башкортостан 4
  • Удмуртская Республика 4
  • Тюменская область 4
  • Республика Хакасия 4
  • Курская область 3
  • Тверская область 3
  • Республика Карелия 3
  • Вологодская область 3
  • Астраханская область 3
  • Севастополь 3
  • Омская область 3
  • Забайкальский край 3
  • Камчатский край 3
  • Белгородская область 2
  • Ивановская область 2
  • Орловская область 2
  • Рязанская область 2
  • Тамбовская область 2
  • Ростовская область 2
  • Республика Дагестан 2
  • Кабардино-Балкарская Республика 2
  • Республика Мордовия 2
  • Республика Алтай 2
  • Кемеровская область 2
  • Республика Бурятия 2
  • Приморский край 2
  • Хабаровский край 2
  • Псковская область 1
  • Республика Калмыкия 1
  • Республика Марий Эл 1
  • Кировская область 1
  • Пензенская область 1
  • Ханты-Мансийский автономный округ 1
  • Республика Саха (Якутия) 1

За весь период по России умерло 89 094 человека.

За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 11 576 человек:
  • Москва 1417
  • Санкт-Петербург 1402
  • Московская область 547
  • Нижегородская область 455
  • Иркутская область 304
  • Воронежская область 302
  • Ростовская область 297
  • Астраханская область 289
  • Самарская область 288
  • Архангельская область 224
  • Ленинградская область 215
  • Кировская область 206
  • Пермский край 201
  • Свердловская область 186
  • Тамбовская область 182
  • Тверская область 179
  • Челябинская область 171
  • Саратовская область 154
  • Ярославская область 148
  • Волгоградская область 144
  • Красноярский край 136
  • Вологодская область 131
  • Курская область 125
  • Ивановская область 121
  • Смоленская область 121
  • Краснодарский край 121
  • Орловская область 118
  • Омская область 115
  • Владимирская область 112
  • Республика Карелия 112
  • Республика Башкортостан 111
  • Ульяновская область 111
  • Мурманская область 110
  • Калужская область 109
  • Калининградская область 108
  • Брянская область 105
  • Пензенская область 101
  • Ставропольский край 99
  • Республика Бурятия 99
  • Ханты-Мансийский автономный округ 98
  • Тульская область 93
  • Тюменская область 87
  • Томская область 86
  • Новгородская область 82
  • Республика Коми 79
  • Удмуртская Республика 77
  • Рязанская область 76
  • Хабаровский край 76
  • Забайкальский край 75
  • Приморский край 75
  • Кабардино-Балкарская Республика 73
  • Республика Саха (Якутия) 73
  • Курганская область 69
  • Алтайский край 68
  • Ямало-Ненецкий автономный округ 57
  • Амурская область 53
  • Оренбургская область 51
  • Севастополь 49
  • Новосибирская область 48
  • Республика Дагестан 46
  • Республика Чувашия 46
  • Кемеровская область 45
  • Республика Марий Эл 42
  • Республика Калмыкия 41
  • Карачаево-Черкесская Республика 41
  • Республика Мордовия 40
  • Республика Северная Осетия - Алания 38
  • Липецкая область 35
  • Республика Татарстан 35
  • Псковская область 34
  • Камчатский край 34
  • Белгородская область 30
  • Республика Крым 26
  • Сахалинская область 22
  • Республика Адыгея 19
  • Республика Хакасия 18
  • Республика Ингушетия 14
  • Республика Алтай 11
  • Костромская область 9
  • Чеченская Республика 9
  • Республика Тыва 9
  • Магаданская область 8
  • Еврейская автономная область 3

За весь период выписано по выздоровлении по России - 3 911 924.

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