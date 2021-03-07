Зампрокурора Таганрога заподозрили в получении взятки

Ростовские следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя прокурора Таганрога, исполняющего сейчас обязанности прокурора Пролетарского района области, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Его подозревают в получении взятки. По делу также проходит предполагаемый посредник.

По версии следствия, 6 марта сотрудник надзорного ведомства получил через посредника 100 тысяч рублей за то, чтобы он не привлекал к ответственности предпринимателя. Подозреваемых задержали сотрудниками ФСБ. Оперативные мероприятия прошли под контролем прокуратуры.

Идет установление всех обстоятельств преступления. Вскоре для обоих фигурантов уголовного дела должны избрать меру пресечения.