Прокуратура проведет проверку по факту пожара в акватории Оби

Организована прокурорская проверка после аварии на трубопроводе, в результате которой произошел пожар в акватории реки Обь. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры ХМАО.

Будут установлены все обстоятельства, повлекшие нарушение природоохранного законодательства, определен ущерб окружающей среде, а также приняты меры, направленные на возмещение вреда и привлечение виновных к ответственности, пишет ТАСС, ссылаясь на заявление ведомства.

По данным "Интерфакса", руководитель Северо-Уральского управления Ростехнадзора Игорь Нисковских подписал приказ о формировании комиссии по техническому расследованию аварии. Она приступит к работе в районе происшествия, как только позволят условия.

Напомним, шестого марта произошел пожар на подводном продуктопроводе, в результате пострадал один человек. Площадь возгорания, по предварительным данным, составила тысячу квадратных метров. Риска для людей и окружающей среды нет, сообщил представитель компании, которой принадлежит трубопровод.