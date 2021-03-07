В ямальском селе произошло тройное убийство

В селе Газ-Сале Тазовского района ЯНОА были убиты три местных жителя, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Тела 51-летнего мужчины и 59-летней женщины с множественными колото-резанными ранениями были обнаружены в их квартире, через несколько часов с аналогичными ранениями правоохранители нашли тело 52-летнего владельца другой квартиры. Оперативники установили человека, причастного к убийствам и задержали его.

По версии следователей, ранее судимый 32-летний подозреваемый, совершив двойное убийство, отправился к другому жителю села, где расправился и с ним. Подозреваемый и все жертвы преступления были пьяны. В отношении подозреваемого назначена судебно-психиатрическая экспертиза.