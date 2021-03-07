Россияне смогут внести дополнительные сведения в свою трудовую книжку

Новости

В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
Мясников заболел и дал совет россиянам 06.03.2021
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 06.03.2021
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 06.03.2021
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 06.03.2021
Большунов примет участие в марафоне на чемпионате мира 06.03.2021
Француз Дестье выиграл спринт на этапе Кубка мира по биатлону 06.03.2021
Киев перешел в "оранжевую" зону карантина из-за коронавируса 06.03.2021
Елистратов выиграл "бронзу" на ЧМ по шорт-треку 06.03.2021
В Москве службы переведены в режим повышенной готовности из-за непогоды 06.03.2021
Пассажирок общественного транспорта в Москве 8 марта ожидает сюрприз 06.03.2021
Николас Кейдж женился в пятый раз 06.03.2021
В Чехии начали платить деньги за пребывание на карантине 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 00:01
Рубрика: Экономика

Россияне смогут внести дополнительные сведения в свою трудовую книжку

Текст: Ольга Игнатова
С 7 марта вступает в силу закон, разрешающий россиянам обращаться в Пенсионный фонд России для включения сведений в электронные трудовые книжки весь стаж.
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
Фото: Александр Кряжев/РИА Новости

Напомним, что в конце 2020 года завершился период, который был дан работникам на раздумье - оставить себе бумажные трудовые или перейти на электронные.

Срок срочной службы предложено включить в трудовой стаж

Те, кто выбрал второй вариант, получили бумажные трудовые на руки. У тех, кто не решился на перемены, трудовые книжки остались в отделах кадров. Но кадровые службы завели и им электронные дубликаты. Но в любом случае в электронной трудовой сейчас есть сведения только с начала 2020 года, а весь предыдущий стаж остается в бумажном аналоге. Получается, что человеку с солидным стажем бумажную трудовую надо беречь как зеницу ока. А как быть, если трудовая потеряется, а старая организация уже закрылась? В ряде случаев не поможет и запрос в Пенсионный фонд, поскольку более или менее точные сведения о работе сотрудников там стали формироваться лишь с начала 2000-х годов.

"Законом предусмотрена возможность для граждан обратиться в органы ПФР с заявлением о включении в свой индивидуальный лицевой счет всех сведений о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 г., записи о которых содержатся в трудовой книжке", - пояснили "Российской газете" в Минтруде.

Как уточнил юрист Вадим Ткаченко, для того, чтобы весь стаж был внесен в электронную трудовую, нужно с бумажной трудовой лично обратиться в любое отделение ПФР. И там написать заявление с просьбой включить в электронную трудовую стаж за все годы работы.

Сведения о трудовой деятельности за периоды работы до 1 января 2020 года вносятся в раздел "Сведения о трудовой деятельности". А в случае выявления несоответствия сведений о трудовой деятельности за периоды работы с 1 января 2002 года сведениям индивидуального (персонифицированного) учета, ранее учтенным на индивидуальном лицевом счете зарегистрированного лица, сведения за эти периоды работы включаются в раздел "Сведения о трудовой деятельности" с учетом результатов проверки их полноты и достоверности.

Экономика Работа Охрана труда Трудовое законодательство Рынок труда

Главное сегодня

Мурашко обсудил с главой ВОЗ сертификацию российской вакцины
Путин наградил свыше 200 медиков за борьбу с коронавирусом
Володин: В повестке Госдумы вопроса о повышении пенсионного возраста нет
В Госдуме оценили угрозы Кравчука в адрес России
Косторная вернулась в группу Тутберидзе с испытательным сроком
Март введет новые правила для машин во дворах, дач и карты "Мир"
Появились новые угрозы при покупке квартир