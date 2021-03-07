Ученые Ботанического сада РАН вывели новый сорт орхидеи. У цветка до сих пор нет названия, и выбрать его можно будет онлайн-голосованием. Об этом в своем поздравлении к 8 марта сообщил глава Минобрнауки Валерий Фальков.

- В качестве подарка для милых дам российские ученые вывели новый сорт орхидеи. У него впечатляющий внешний вид и чарующий аромат, но до сих пор нет имени, - рассказал Валерий Фальков. - Будем благодарны вам за интересные идеи. Совместно с сотрудниками оранжереи мы выберем лучший вариант.

Подписчики сообществ Минобрнауки РФ в соцсетях могут написать свои идеи в комментариях во ВКонтакте, Instagram, Одноклассниках, YouTube или в Facebook. Из всех предложений сотрудники оранжереи Ботанического сада РАН выберут 10 лучших.

14 марта на странице министерства во ВКонтакте с помощью онлайн-голосования подписчики выберут лучшее имя для орхидеи. Именно оно будет внесено в реестр как название сорта цветка.