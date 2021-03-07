Рублев выиграл турнир ATP в Роттердаме

Россиянин Андрей Рублев стал победителем турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Роттердаме. Рублев завоевал первый трофей в этом году.

В финальном матче Рублев в двух сетах переиграл венгра Мартона Фучовича - 7:6 (7:4), 6:4. Встреча продолжалась 1 час 50 минут.

Эта победа стала для Андрея 20-й подряд на турнирах ATP 500 (триумф в таком соревновании приносит 500 рейтинговых очков). Он завоевал уже четвертый титул в данной серии подряд: ранее россиянин выигрывал в Вене, Санкт-Петербурге и Гамбурге.

В рейтинге ATP Рублев идет на восьмом месте. В то же время Даниил Медведев, который вылетел из турнира в Роттердаме уже в первом круге, в обновленной версии рейтинга 15 марта обгонит испанца Рафаэля Надаля и станет второй ракеткой мира.