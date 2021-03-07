Семь малоизвестных фактов о самых ярких ролях Андрея Миронова

Сегодня исполняется 80 лет со дня рождения Андрея Миронова. Великий актер прожил не долгую, но очень яркую жизнь. Андрей Миронов говорил: "Жизнь - великое благо. И она у человека, как выясняется, очень недлинная.

В ней хватает и несчастий, и горя, и драматизма, сложностей, неурядиц. И поэтому надо особенно ценить мгновения счастья и радости - они делают людей добрыми. Когда человек улыбается, смеётся, восхищается или сострадает, он становится чище и лучше…".

Вместе с телеканалом "Мосфильм. Золотая коллекция" мы вспомнили интересные обстоятельства создания самых знаменитых фильмов с его участием и то, почему многие из его киноролей могли получиться другими, а какие-то фильмы и совсем не попасть на экран.

"Берегись автомобиля"

Фото: kinopoisk.ru

На роль прохвоста Димы Семицветова Рязанов утвердил Миронова практически сразу. Как писал Эльдар Рязанов: "Роль, честно говоря, была выписана нами с Э. Брагинским весьма однокрасочно, и требовался актер, который не просто сыграет то, что сочинили авторы, но еще и станет "донором", то есть обогатит роль своей индивидуальностью, выдумкой, мастерством".

Но Миронова мог не утвердить художественный совет - ведь буквально незадолго до этого он сыграл Фридриха Энгельса - основоположника учения марксизма. В советское время это могло наложить отпечаток на последующую карьеру актера - политически считалось неправильным, что тот, кто играет идеолога мировой революции, будет сниматься в роли жуликов. Например, кандидатуру Смоктуновского, исполнителя роли благородного вора Деточкина, который до этого сыграл Ленина, пришлось отстаивать в самых высоких инстанциях.

"Бриллиантовая рука"

Фото: kinopoisk.ru

На кинопробах на роль Козодоева у Андрея Миронова был серьезный конкурент - Георгий Вицин. Но утвержден был именно Миронов. Он же и предложил режиссеру фирменный жест героя - откидывание головы назад.

Но несмотря на то, что картина была восторженно принята на худсовете, незадолго до премьеры над ней нависла угроза запрета. В ЦК КПСС пришла кляуза от "группы ленинградских зрителей", которые видели фильм на предпоказе. В частности, в письме говорилось: "Наша партия делает очень много в деле идейного воспитания… Но создатели фильма не стесняются "хитроумной шуткой" свести все это на нет… А ведь этот фильм, где играют популярные артисты, будут смотреть рабочая молодежь, студенты, воины…"

К счастью для зрителя, картину удалось отстоять.

"12 стульев"

Фото: kinopoisk.ru

Одна из самых ярких ролей Андрея Миронова - Остап Бендер в фильме Марка Захарова "12 стульев". В интервью журналу "Искусство кино", Миронов рассказывал: "Остап Бендер очень разный: он всегда среди людей и все-таки одинок; он мечтатель и рационалист одновременно; он эгоистичен и при этом, несомненно, талантлив. Вся его беда в том, что он не находит достойного применения своему таланту, его энергия и фантазия тратятся щедро, но в конечном итоге бесцельно. И оттого Остап - фигура драматическая".

Но не все знают, что до этого Андрей Миронов пробовался на эту же роль в фильм Гайдая. Он не был утвержден, так как до того роль Бендера-философа сыграл Сергей Юрский в фильме "Золотой теленок". И для гайдаевской эстетики нужен был более легкий, азартный Бендер. Сыграй Миронов эту роль в фильме Гайдая, возможно, образ не получился бы таким глубоким, с налетом легкой грусти.

"Обыкновенное чудо"

Фото: kinopoisk.ru

В "Обыкновенном чуде" Андрей Миронов исполнил роль беспринципного Министра-администратора. И хотя в театральном спектакле Администратора играл другой актер, в фильме роль отдали Миронову.

Один из самых запомнившихся зрителю эпизодов - "Песня о бабочке" - тоже мог не появиться на свет. Песня не понравилась худсовету. Почему-то в ней увидели сексуальный подтекст. Смущали фразы: "шмяк, шмяк", "бряк, бряк" и "шмыг, шмыг". Захарову пришлось объяснять, что воробей просто собирается съесть бабочку, и песню в картине оставили.

"Невероятные приключения итальянцев в России"

Фото: kinopoisk.ru

Роль капитана милиции Васильева изначально предназначалась Миронову. Но само появление этого фильма вообще случайно. После совместного фильма "Ватерлоо" Сергея Бондарчука итальянская кинокомпания задолжала приличную сумму Советскому Союзу. Чтобы не возвращать деньги, было предложено снять совместный фильм. Подняли старую заявку Рязанова и Брагинского "Спагетти по-русски" и в результате многих перипетий и споров с итальянской стороной был создан сценарий "Невероятных приключений итальянцев в России".

Известно, что все трюки в этой картине Андрей Миронов исполнял сам. Особенно ярким получился эпизод со львом, которого могло бы и не случиться, если бы не смелость актера. Эльдар Рязанов так описывал съемки: "Чувство актерского долга возобладало над личным страхом. По моей команде Миронов полез со сфинкса вниз. Лев, который сначала лежал, встал. В фильме на лице Андрея отражается вся внутренняя борьба, которая происходила в нём в тот момент. Он одновременно и страшился льва, и преодолевал ужас. Кстати, эти эмоции и требовались по роли. Андрей сделал три дубля".

"Мой друг Иван Лапшин"

Фото: http://kino-teatr.ru/

Пожалуй, самая сложная роль Андрея Миронова в кино. Он очень обрадовался предложению играть журналиста Ханина в фильме Алексея Германа. Драматических ролей у актера кино было мало, из-за чего он очень переживал. По признанию самого режиссера, он подбирал для своей картины актеров не известных широкой публике. Исключение было сделано только для Андрея Миронова.

Юрий Никулин вспоминал: "Он все делал с полной отдачей и жил с полной отдачей, а когда вдруг неожиданно снялся в фильме Германа "Мой друг Иван Лапшин" и так прекрасно сыграл Ханина, то все вдруг поняли, насколько еще Миронов не исчерпал свои возможности как актер. Не только комедийный, но и драматический".

"Человек с бульвара Капуцинов"

Фото: kinopoisk.ru

Сценарий картины пролежал на студии шесть лет, никто из режиссеров не решался его брать в работу. Решилась только Алла Сурикова. Но предварительно она получила согласие артиста. В одном из интервью он рассказывал: "Я не мог отказаться от роли Фёста в фильме Суриковой… Предложенный ей материал на сей раз оказался очень симпатичным, прежде всего по благородной идее, по характеру героя".

Сама Алла Сурикова так писала об этой картине: "На самом деле фильм для меня начался даже не со сценария, а с исполнителя главной роли - с Андрея Миронова. Картина началась с Андрея, с того момента, как я поняла, что мистера Фёста - человека с бульвара Капуцинов, решившего переустроить мир при помощи "синема", будет играть именно он". Этот фильм стал последней большой работой в карьере актера.