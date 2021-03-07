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07.03.2021 12:23
Рубрика: Общество

Умер бывший генпрокурор СССР Александр Сухарев

Текст: Иван Егоров
Бывший генеральный прокурор СССР, почетный работник прокуратуры РФ, участник Великой Отечественной войны Александр Сухарев умер в возрасте 97 лет.
Фото: Валентин Черединцев/ТАСС Фото: Валентин Черединцев/ТАСС
Фото: Валентин Черединцев/ТАСС

Об этом в воскресенье 7 марта сообщили в пресс-службе Следственного комитета. Соболезнования в связи со смертью Александра Сухарева выразил лично председатель СК Александр Бастрыкин.

"Это невосполнимая утрата для всех нас - учеников, коллег, последователей и боевых товарищей Александра Яковлевича. Человек-эпоха, он был многогранной личностью и прожил долгую достойную жизнь. Несмотря на все испытания, выпавшие на его долю, он всегда оставался настоящим человеком, патриотом своей страны", - сказал Бастрыкин. По его словам, Александр Яковлевич прошел Великую Отечественную войну, его боевой путь от простого командира до начальника штаба полка - пример мужества, отваги, искреннего желания во что бы то ни стало защитить Родину от врага. После войны он занимал самые высокие и ответственные государственные должности: с марта 1984 года по февраль 1988 года министра юстиции РСФСР, а с 26 мая 1988 года по 25 февраля 1990 года, генерального прокурора СССР. Сухарев принимал участие в работе над проектом Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и других основополагающих актов в области борьбы с преступностью и защиты прав граждан.

Как особо подчеркнул глава Следственного комитета, Александр Яковлевич стремился сохранить историческую память подвигов верных сынов Отчизны, которые ценой своей жизни защищали нашу Родину от фашистов. И в этом направлении он достиг выдающихся результатов, возглавляя Общероссийскую общественную организацию "Выдающиеся полководцы и флотоводцы Отечества". На протяжении 25 лет эта организация, в которую вошли ветераны Великой Отечественной войны, Герои Советского Союза, видные государственные и общественные деятели, юристы, работники культуры, науки и образования, журналисты, ведет работу по сохранению исторической памяти. "Эту важнейшую миссию Александр Яковлевич нес достойно, привлекая к ней широкий круг специалистов, он заражал своим энтузиазмом всех вокруг. Мы со своей стороны также стремились оказать этой деятельности всю необходимую помощь", - отметил Бастрыкин. По его словам, общественное движение под председательством Александра Сухарева внесло огромный вклад в организацию акции "Бессмертный полк" и других патриотических мероприятий. Будучи членом Общественного совета при СК РФ, Александр Яковлевич проводил огромную работу с кадетами, студентами и молодыми офицерами ведомства как наставник и старший товарищ. "Его мудрое слово всегда служило нам поддержкой и ориентиром верности избранного пути", - сказал глава СК.

Что касается научной работы бывшего генпрокурора СССР, то он автор более 120 научных работ, в том числе книги "Наш народный суд", научных публикаций по проблемам борьбы с преступностью и формированию правосознания населения. Кроме того Александр Сухарев был главным редактором Российской юридической энциклопедии, изданной в 1999 году. А также стоял у истоков создания журнала "Человек и закон" и одноименной популярной телепередачи.

Указом президента России 30 апреля 2010 года советнику Генерального прокурора Александру Сухареву за высокие заслуги в укреплении законности и правопорядка был присвоен наивысший классный чин в органах прокуратуры - действительный государственный советник юстиции РФ.

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