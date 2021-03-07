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07.03.2021 13:18
Рубрика: В мире

В Эстонии заявили о росте числа подростков, готовых воевать против России

Текст: Константин Волков

В Эстонии выросло число подростков, готовых воевать в случае нападения на страну. Об этом заявил министр обороны Эстонии Калле Лаанет со ссылкой на результаты соцопросов.

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В настоящее время, согласно данным по изучению общественного мнения, 63 процента молодых людей согласны взять в руки оружие. Годом ранее таковых насчитывалось 54 процента. При этом многие в Эстонии считают, что наиболее вероятным агрессором может стать Россия. Эта точка зрения поддерживается и официальной пропагандой, которая много говорит об "угрозе с Востока". Как полагают многие эксперты, такой алармизм позволяет увеличивать расходы на оборону. В январе командующий силами обороны Эстонии генерал-майор Мартин Херем уже призвал увеличить военные затраты до 6,5 процента ВВП - при том, что от стран-членов НАТО требуется тратить на эти цели до 2 процентов ВВП, напоминает RT.

Кроме того, три четверти эстонцев положительно относятся к присутствию войск НАТО на территории страны, причем 52 процента полагают, что в случае конфликта альянс окажет прямую военную помощь Эстонии, а 45 процентов - что членство в НАТО уберегает Эстонию от военного конфликта.

Решение о размещении войск альянса в Эстонии было принято на Варшавском саммите НАТО 2016 года. Сейчас на территории страны размещены командно-штабной центр НАТО, многонациональный батальон и подразделение американской бронетанковой бригады. Под нужды альянса отдана авиабаза Эмари.

Кроме того, Эстония проводит программу перевооружения собственных войск. В программе, подготовленной минобороны страны, предусмотрено в 2022-2025 годах внедрение систем морского минирования и береговой обороны, приобретение новой военной техники и боеприпасов, освоение самоходных артиллерийских установок.

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