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07.03.2021 16:00
Рубрика: В мире

В Германии призвали не ущемлять права тех, кто отказывается от прививок

Текст: Константин Волков

Армин Лашет, председатель Христианско-демократического союза - одной из партий в правящей коалиции в Германии, призвал не ущемлять права граждан, отказывающихся от вакцинации против коронавируса. Об этом он заявил в интервью немецкому изданию Welt am Sonntag.

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи
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По его словам, "основные права - это не привилегии. В принципе важно следующее: в Германии человек, который не хочет вакцинироваться, должен, несмотря на это, пользоваться своими основными правами".

Также политик подчеркнул, что "люди не могут зависеть от прививок".

В настоящее время в Германии широко обсуждается, будут ли предоставлены преференции тем, кто сделает прививку от коронавируса. Дискуссия началась после того, как ЕС заявил о необходимости введения электронных сертификатов вакцинации, о чем лидеры стран Евросоюза договорились 25 февраля. Как ответила канцлер Германии Ангела Меркель, такие сертификаты могут быть разработаны к лету нынешнего года.

При этом Меркель отметила, что она против предоставления преференций вакцинированным, но не исключила, что подобные льготы могут быть введены. Правда, для этого ученые должны доказать, что привитые люди не передают коронавирусную инфекцию.

В мире Европа Германия Вакцинация от коронавируса

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