В Госдуме оценили польские рассуждения о войне НАТО и России

В Госдуме назвали попыткой создать напряжение у границ заявления польского генерала Вальдемара Скшипчака, который в своей статье описал сценарий войны НАТО и России.

В статье для издания Defence 24 бывший командующий сухопутными войсками Польши предположил, как будет происходить такая война - в том числе отметил, что на захват Балтии российской армии понадобится от двух до четырех суток. При этом Калининградскую область он назвал воротами в Балтийское море и на Польскую низменность.

"Такие высказывания я расцениваю как недружественные, - оценил депутат Госдумы РФ Александр Пятикоп, которого цитирует РИА Новости. - Поляки - наши ближайшие соседи, а такие заявления не укрепляют мир между братскими народами".

Целями такого рода рассуждений он назвал создание напряжения у границ и отвлечение внимание от проблем в самой Польше. В целом такие слова явно несвоевременны, считает депутат.

"Если брать военную составляющую - то все необходимое для безопасности жителей у России есть", - добавил парламентарий.