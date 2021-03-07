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07.03.2021 16:20
Рубрика: Происшествия

В Красноярском крае 11-летний мальчик задохнулся в сугробе

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

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По данным ведомства, ночью 6 марта следователям из полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка в Мотыгинском районе края. Прибыв на место, оперативная группа через некоторое время нашла тело ребенка в огороде за дворовыми постройками. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной информации, ребенок находился дома с бабушкой. Когда та ушла по делам из дома, мальчик пошел гулять и начал прыгать с крыши сарая в сугроб. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, из-за чего не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.

Происшествия ЧП Несчастные случаи Происшествия Правосудие Следствие

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