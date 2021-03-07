В Красноярском крае 11-летний мальчик задохнулся в сугробе

Следователи Красноярского края возбудили уголовное дело по факту гибели 11-летнего мальчика. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК РФ.

По данным ведомства, ночью 6 марта следователям из полиции поступило сообщение об исчезновении ребенка в Мотыгинском районе края. Прибыв на место, оперативная группа через некоторое время нашла тело ребенка в огороде за дворовыми постройками. Признаков насильственной смерти не обнаружено.

По предварительной информации, ребенок находился дома с бабушкой. Когда та ушла по делам из дома, мальчик пошел гулять и начал прыгать с крыши сарая в сугроб. Прыгнув в очередной раз, он упал головой вниз, из-за чего не смог самостоятельно выбраться из-под толщи снега и задохнулся.

По данному факту возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Устанавливаются все обстоятельства трагедии.