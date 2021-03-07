В МИД Сербии заявили о незаконной прослушке Вучича

Президент Сербии Александар Вучич и члены его семьи незаконно прослушивались более 1,5 тысячи раз. Об этом заявил глава МВД Александар Вулин, выступая в субботу в совместном с президентом и премьером обращении к нации.

По его словам, собраны "бесспорные" доказательства, зафиксировано 1 572 прослушанных телефонных разговора, пишет ТАСС. Помимо самого президента прослушивались его брат, отец и сын.

"Следствие завершено, отдельные сотрудники МВД были допрошены на полиграфе", - заявил Вулин. Он отметил, что дело передано в прокуратуру.