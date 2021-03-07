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07.03.2021 19:08
Рубрика: В мире

В Мюнхене облили неизвестным веществом могилу Бандеры

Текст: Константин Волков

В Мюнхене неизвестные совершили акт вандализма в отношении могилы Степана Бандеры, лидера ОУН-УПА (запрещена в РФ). Об этом написал в своем Twitter 7 марта посол Украины в Германии Андрей Мельник.

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"И снова дерзкий акт вандализма на могиле Степана Бандеры в Мюнхене. Отвратительные подонки облили ее неизвестным веществом. Призывает немецкую полицию найти и наказать виновных! ", - написал украинский дипломат.

В 2014 году неизвестные взорвали могилу Бандеры, затем памятник был восстановлен. Также несколько случаев вандализма произошли в 2015 году, а в 2018 году британский журналист Грэм Филипс сорвал с нее флаги.

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