В Праге прошел несанкционированный митинг против антиковидных ограничений

В центре Праги на Староместской и Вацлавской площадях 7 марта прошел митинг против жестких карантинных ограничений, действующих в Чехии, сообщает чешское издание Lidovky.

Изначально оба митинга были согласованы с властями, однако позднее, когда участники отказались надеть маски по требованию полиции, манифестации были сочтены незаконными. Полиция задержала около двадцати наиболее активных участников.

В настоящее время порядка 200 человек ходят по центру Праги с плакатами "Лучше умереть, чем такая жизнь!", выкрикивая оскорбительные лозунги в адрес правительства. Они высказывают недовольство из-за экономической ситуации в стране, поскольку карантинные ограничения поставили на грань разорения множество компаний и частных предпринимателей.

По мнению властей ЕС, эпидемиологическая обстановка в Чехии остается наиболее сложной среди всех стран Евросоюза. В стране не хватает вакцин, за минувшие сутки зафиксировано более 9 тысяч случаев заражения коронавирусом при населении 10,46 миллиона человек.

Вакцинация в стране началась с 27 декабря 2020 года, на настоящий момент привились свыше 818 тысяч человек. В Чехии используют препараты Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneka. Также Государственный институт по контролю за лекарственными средствами приступил к изучению документации российской вакцины "Спутник V".