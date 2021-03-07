В Сирии при взрыве двух мин погибли не менее 18 человек

Не менее 18 человек погибли и трое получили ранения при взрыве двух мин. Об этом 7 марта сообщает сирийское новостное агентство SANA.

Трагедия случилась в районе Вади аль-Азиб города Саламия на востоке провинции Хама. Взрывные устройства были заложены на дороге, на них подорвались два автомобиля.

Днем ранее три ребенка пострадали из-за взрыва мины в городе Дараа на юге Сирии - они играли на дороге, и в этот момент сработало взрывное устройство.

Также 1 марта на окраине Алеппо пострадали восемь мирных жителей при взрыве запала гранаты, оставленной террористами.

В настоящее время в большинстве районов Сирии, очищенных от террористов, идет возвращение к мирной жизни, однако в стране продолжают действовать различные радикальные группировки, кроме того, существует опасность наткнуться на мины и боеприпасы, оставшиеся со времени активных военных действий.