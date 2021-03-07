В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда

Власти Миннеаполиса потратят около миллиона долларов на установку заграждений и баррикад на время суда над бывшим полицейским Дереком Шовином, которого обвиняют в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда. Суд начнется в понедельник.

По данным телеканал NBC, большая часть суммы будет направлена на укрепление заграждений у пяти полицейских участков города. В прошлом году протестующие в Миннеаполисе сожгли участок, где работал Шовин, пишет РИА Новости. Кроме того, будет создана специальная группа, в которую войдут представители ФБР, полиции, нацгвардии, органов здравоохранения и других ведомств. Ей будет поручено координировать меры безопасности во время судебного процесса.

Напомним, с конца мая 2020 года по США прокатилась волна протестов и беспорядков против полицейского насилия и расизма. Причиной стала гибель в Миннеаполисе при задержании полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Один полицейский был обвинен в убийстве, трое других - в пособничестве убийству.