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07.03.2021 17:15
Рубрика: Общество

Владимир Мау: Вузам стоит готовиться к сильной конкуренции

Текст: Мария Агранович
Конкуренция в образовании будет нарастать. Об этом в интервью "Российской газете" рассказал ректор Российской академии народного хозяйства и госслужбы Владимир Мау.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

- Сегодня студенты и слушатели требуют знаний, а не просто отсиживаются в ожидании диплома, - отметил Владимир Мау. - Профессиональное образование из услуги превратилось в инвестицию в будущее. Все чаще из двух похожих программ студенты и слушатели предпочитают более сложную. То есть время и деньги, потраченные на образование, рассматривают как инвестицию, от которой должна быть отдача.

Фото: iStock
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На таком фоне российским вузам, по мнению Мау, придется выдерживать сильную конкуренцию как внутри страны, так и за рубежом. Но что еще важнее: университеты должны быть готовы конкурировать не только с университетами. Ведь на рынок образования приходят разные компании, предлагающие повысить квалификацию, обновить знания.

Более того, по мнению Владимира Мау, формальный университетский диплом, может быть, и не нужен каждому. Сейчас в вузы поступает примерно половина выпускников школы, а по данным исследований, лишь треть студентов признают, что высшее образование обязательно для карьеры.

- И это абсолютно нормально - ведь знания и компетенции важнее диплома, особенно если человек готов постоянно учиться, осваивать новые специализации, повышать квалификацию, - подчеркнул Мау. - Вместе с тем, государство должно расширять доступ к высшему образованию, видеть в нем общественное благо. И финансировать образование надо не потому, что это даст какой-то экономический рост (хотя, конечно, даст), но прежде всего потому, что образованные люди - это хорошо для нашей страны.

Полностью интервью с Владимиром Мау читайте в одном из ближайших номеров "Российской газеты

Общество Образование

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