ВОЗ высоко оценила инвестиции России в науку после вакцины "Спутник V"

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус считает, что российские инвестиции в науку очень эффективно работают.

У меня был конструктивный телефонный разговор с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко о реагировании на COVID-19 в глобальном масштабе и в России, а также о вакцине "Спутник V" и о процессе включения в список препаратов ВОЗ для экстренного применения. Я ценю инвестиции России в науку", - написал он в воскресенье в Twitter (цитата по ТАСС).

Накануне Минздрав России сообщил журналистам, что Михаил Мурашко через видеозвонок провел переговоры с директором ВОЗ.

Гендиректор Всемирной организации здравоохранения отметил, что сейчас усилия ВОЗ сосредоточены на противодействии распространению новой коронавирусной инфекции. Ключевые меры в этом - социальное дистанцирование и вакцинация населения. Как отметил Михаил Мурашко, в России вакцину "Спутник V" получили уже миллионы граждан. "Вакцина формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к возбудителю COVID-19 и не имеет серьезных побочных эффектов. Вакцина по сути стала мировым бестселлером", - добавил в разговоре Михаил Мурашко.

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