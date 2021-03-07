Врач развеяла мифы о продуктах для похудения

Новости

Республиканцам запретили использовать имя Трампа для сбора средств 05:26
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России 04:33
В США потратят 1 млн долларов на меры безопасности перед судом по делу Флойда 04:15
Врач предупредила о вреде остывшего кофе 04:13
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта 03:29
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов 02:37
Гематолог рассказала о взаимосвязи группы крови и онкологии 01:58
Daily Mail: Елизавета II останется без личного авиапарка 01:20
В США отменили приговоры отсидевшим в тюрьме четверть века трем афроамериканцам 00:45
Полиция Парижа зачистила набережную Сены от отдыхающих 00:31
Кузнецова назвала ключевые векторы деятельности опеки 00:28
Георгиев и Бучневич помогли "Рейнджерс" победить "Нью-Джерси" 00:05
РПЦ: Обращение к христианским ценностям поможет восстановить диалог РФ и Европы 06.03.2021
Хет-трик Левандовского принес "Баварии" волевую победу над "Боруссией" 06.03.2021
"Ростов" и "Сочи" не выявили победителя в матче РПЛ 06.03.2021
При прорыве нефтепровода в Югре пострадал один человек 06.03.2021
На Ставрополье мужчина погиб при обрушении стены санатория 06.03.2021
Путин: Курбатов подавал пример истинного служения культуре 06.03.2021
На Киевском шоссе загорелся бензовоз 06.03.2021
К 8 марта московские теплицы вырастили 5 миллионов тюльпанов 06.03.2021
Медведев станет второй ракеткой мира 15 марта 06.03.2021
Мясников заболел и дал совет россиянам 06.03.2021
Пушилин назвал признаки наступления Киева на Донбасс 06.03.2021
Мадуро с супругой вакцинировались "Спутником V" 06.03.2021
Рублев обыграл Циципаса и вышел в финал турнира в Роттердаме 06.03.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что изменится в жизни россиян в марте
Что изменится в жизни россиян в марте
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Гидрометцентр спрогнозировал весенние морозы
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
Про войну - История сражения с ковидом, рассказанная врачами столичной клиники
07.03.2021 04:00
Рубрика: Общество

Врач развеяла мифы о продуктах для похудения

Текст: Татьяна Карабут
В интернете в последнее время появляется большое количество информации о том, как похудеть с помощью простых продуктов. Однако большинство даже общеизвестной информации либо является неточной, либо не соответствует действительности, либо вовсе граничит с фантастикой, говорит врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock
Фото: iStock
Диетолог рассказала, как снизить калорийность блинов в Масленицу

"На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит", - говорит врач. По ее словам, неверная информация заставляет женщин (как правило) отказываться от каких-то других продуктов. Они переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. И результат получается совершенно не тот, на который они рассчитывали.

Продукты можно разделить на продукты с высокой, средней и низкой калорийностью. И это главное, что нужно помнить, когда садишься на диету. Но ни один из продуктов не способен снижать вес, расщепляя жиры. При этом в рационе важно сохранять баланс белков, жиров и углеводов. Все питательные вещества должны присутствовать в рационе, подчеркивает Екатерина Бурляева.

В пример она приводит грибы: они имеют невысокую калорийность и содержат неперевариваемые вещества, которые дают объем, чувство насыщения. Поэтому блюда с грибами можно рекомендовать людям с избыточной массой тела, для которых важно насыщение объемом. Но это не значит, что грибы напрямую способствуют снижению массы тела. Это пример грамотного составления рациона: чтобы объем был достаточный, а калорийность невысокая. В то же время многое зависит от способа приготовления - жареные грибы уже нельзя считать диетическим блюдом, обращает внимание врач. Она советует маринованные или вареные.

То же самое с грейпфрутом, который считается лидером "жиросжигания". Грамотное введение в рацион грейпфрута будет способствовать снижению массы тела. Грейпфрут, как и грибы, обладает невысокой калорийностью и созданием объема, как и в грибах. Тот же механизм действия - у всех цитрусовых. При этом грейпфрут содержит большое количество простых углеводов, что подойдет далеко не всем. Например, при сахарном диабете должен быть более жесткий контроль за продуктами, содержащими простые углеводы. А, как правило, сахарный диабет второго типа сопряжен с избыточной массой тела и ожирением, говорит Бурляева.

Фото: iStock
Диетолог развеяла три главных мифа о похудении

А, например, арбуз тоже содержит в своем составе много простых углеводов. Но самая его большая опасность, как и дыни, заключается в том, что сложно соблюсти меру. Съесть 100 грамм яблока или банана легко - это одна штука. А съесть 100 грамм арбуза сложно. Как минимум, получится остановиться только где-то на 300 граммах. А чаще всего речь идет о килограмме в один присест. Соответственно, в 1 кг и калорийность получается выше, и простых углеводов поступает в организм больше. И хотя арбуз содержит много жидкости, это все равно, что выпить много сладкого компота, сравнивает врач.

Модный сейчас плод авокадо имеет высокую калорийность. Более того, это один из самых высококалорийных плодов. Его влияния на снижение массы тела никакого нет. Советуют его при диетах, так как диеты часто подразумевают исключение или существенное ограничение потребления жиров. Но совсем не есть жиры человеку нельзя. И авокадо, как плод, содержащий жиры, выступает заменителем животных жиров, поясняет эксперт.

По ее словам, наименее калорийными являются зелень и большинство овощей - кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Они состоят большей частью из воды и клетчатки, которая быстро создает ощущение сытости.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание

Главное сегодня

Россияне смогут внести дополнительные сведения в свою трудовую книжку
В России вступил в силу запрет на высадку из транспорта детей без билетов
Песков назвал неправильными заявления про возможное повышение пенсионного возраста
Инфекционисты дали прогноз по заболеваемости COVID-19 в России
Вильфанд предупредил о почти рекордном количестве осадков в Москве 7 марта
Как противостоять хейтерам в Сети
Скворцова рассказала, как избежать третьей волны коронавируса в России