Врач развеяла мифы о продуктах для похудения

В интернете в последнее время появляется большое количество информации о том, как похудеть с помощью простых продуктов. Однако большинство даже общеизвестной информации либо является неточной, либо не соответствует действительности, либо вовсе граничит с фантастикой, говорит врач-терапевт, диетолог, кандидат медицинских наук, заведующая консультативно-диагностическим центром "Здоровое и спортивное питание" ФИЦ питания и биотехнологии Екатерина Бурляева.

"На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит", - говорит врач. По ее словам, неверная информация заставляет женщин (как правило) отказываться от каких-то других продуктов. Они переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. И результат получается совершенно не тот, на который они рассчитывали.

Продукты можно разделить на продукты с высокой, средней и низкой калорийностью. И это главное, что нужно помнить, когда садишься на диету. Но ни один из продуктов не способен снижать вес, расщепляя жиры. При этом в рационе важно сохранять баланс белков, жиров и углеводов. Все питательные вещества должны присутствовать в рационе, подчеркивает Екатерина Бурляева.

В пример она приводит грибы: они имеют невысокую калорийность и содержат неперевариваемые вещества, которые дают объем, чувство насыщения. Поэтому блюда с грибами можно рекомендовать людям с избыточной массой тела, для которых важно насыщение объемом. Но это не значит, что грибы напрямую способствуют снижению массы тела. Это пример грамотного составления рациона: чтобы объем был достаточный, а калорийность невысокая. В то же время многое зависит от способа приготовления - жареные грибы уже нельзя считать диетическим блюдом, обращает внимание врач. Она советует маринованные или вареные.

То же самое с грейпфрутом, который считается лидером "жиросжигания". Грамотное введение в рацион грейпфрута будет способствовать снижению массы тела. Грейпфрут, как и грибы, обладает невысокой калорийностью и созданием объема, как и в грибах. Тот же механизм действия - у всех цитрусовых. При этом грейпфрут содержит большое количество простых углеводов, что подойдет далеко не всем. Например, при сахарном диабете должен быть более жесткий контроль за продуктами, содержащими простые углеводы. А, как правило, сахарный диабет второго типа сопряжен с избыточной массой тела и ожирением, говорит Бурляева.

А, например, арбуз тоже содержит в своем составе много простых углеводов. Но самая его большая опасность, как и дыни, заключается в том, что сложно соблюсти меру. Съесть 100 грамм яблока или банана легко - это одна штука. А съесть 100 грамм арбуза сложно. Как минимум, получится остановиться только где-то на 300 граммах. А чаще всего речь идет о килограмме в один присест. Соответственно, в 1 кг и калорийность получается выше, и простых углеводов поступает в организм больше. И хотя арбуз содержит много жидкости, это все равно, что выпить много сладкого компота, сравнивает врач.

Модный сейчас плод авокадо имеет высокую калорийность. Более того, это один из самых высококалорийных плодов. Его влияния на снижение массы тела никакого нет. Советуют его при диетах, так как диеты часто подразумевают исключение или существенное ограничение потребления жиров. Но совсем не есть жиры человеку нельзя. И авокадо, как плод, содержащий жиры, выступает заменителем животных жиров, поясняет эксперт.

По ее словам, наименее калорийными являются зелень и большинство овощей - кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Они состоят большей частью из воды и клетчатки, которая быстро создает ощущение сытости.