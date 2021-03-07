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07.03.2021 12:25
Рубрика: Власть

Вузы смогут проводить дистанционную аттестацию с помощью биометрии

Текст: Галина Мисливская
В следующем учебном году вузы смогут проводить промежуточную аттестацию в дистанционном формате с помощью Единой биометрической системы (ЕБС), сообщает сайт правительства.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости
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Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Потребуется также согласие самого студента.

Процесс идентификации устроен следующим образом. Сначала студенты должны зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга, то есть произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, поскольку у них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов, считают в кабмине.

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