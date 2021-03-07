Вузы смогут проводить дистанционную аттестацию с помощью биометрии

Этот формат будет доступен студентам, которые обучаются по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.

Систему планируется применять для проведения экзаменов в 2021/2022 учебном году. Решение будет принимать руководство вузов. Потребуется также согласие самого студента.

Процесс идентификации устроен следующим образом. Сначала студенты должны зарегистрироваться в ЕБС. Перед началом экзамена им предстоит пройти процедуру прокторинга, то есть произнести перед камерой случайную числовую последовательность. Система оценит и запомнит поведение пользователя и идентифицирует его как человека. Далее сведения по защищенным каналам будут переданы в вуз. При подтверждении личности студент допускается до экзамена.

Такой формат сдачи экзаменов позволит расширить возможности проведения промежуточной аттестации для студентов из отдаленных населенных пунктов, поскольку у них появится возможность не приезжать в вуз для сдачи экзаменов, считают в кабмине.