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07.03.2021 10:31
Рубрика: Общество

Выпускники детских технопарков получают профессии будущего

Текст: Ксения Колесникова
Редактировать геном, а потом поступить в "Вышку"? Победить в битве роботов и - прямиком в МГУ? Выпускники детских технопарков "Кванториум", построенных в разных регионах в рамках национального проекта "Образование", учатся в ведущих вузах и получают профессии будущего.

Так, Дмитрий Заплавнов из Астрахани занимался по направлению "Биоквантум". Углубленно изучал основы биоинформатики и генетики, стал победителем международного конкурса детских инженерных команд и даже выиграл соревнование юных айтишников: провел "биоинформатический анализ генома коронавируса SARC-CoV-2". Благодаря занятиям в технопарке сегодня он студент первого курса факультета биологии и биотехнологии ВШЭ.

Фото: Тагир Раджавов
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Дамир Хасанов из Удмуртской Республики тоже учился в детском технопарке - робототехнике и в "Аэроквантуме". Сейчас он уже на первом курсе Ижевского государственного технического университета им. М.Т. Калашникова кафедры "Мехатронные системы". Парень признается, что "Кванториум" очень помог ему освоить навыки будущего и даже разработать свой собственный электроскейтборд.

- Мой проект называется FUTURION - это электрический скейтборд, решающий проблемы малой функциональности и безопасности такого вида транспорта. Реализую его с помощью нескольких технологических решений, основное из которых - система торможения колес. Скейтборд понимает, когда вы падаете с него, либо же теряете равновесие, - рассказывает Дамир.

А Виктория Кунышева, занимавшаяся во Владимирском "Промробо-квантуме", стала студенткой МГУ им М.В. Ломоносова. За ее плечами - первое место в конкурсе молодых изобретателей и конструкторов "Робот идет на помощь" и во всероссийской олимпиаде "Робофест". Сейчас она учится на "Фундаментальной и прикладной физике".

Справка "РГ"

К 2024 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" (входит в нацпроект "Образование") по всей стране будет работать уже 224 стационарных детских технопарков "Кванториум" с самым передовым оборудованием, на котором ребята могут заниматься круглый год. Кроме того, по малым городам и селам уже ездят мобильные "Кванториумы". Это лаборатории на колесах, оснащенные самым современным оборудованием, задача которых - познакомить с передовыми технологиями школьников из небольших населенных пунктов.

Общество Образование Национальные проекты 2019-2024

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