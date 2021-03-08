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Рубрика: В мире

Анкара призвала Вашингтон отказаться от давления на Турцию из-за С-400

Текст: Юрий Когалов

Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может привести совсем не к тому результату, на который надеется Вашингтон. Такое мнение выразил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью агентству Bloomberg.

Фото: Антон Балашов/РИА Новости
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По его словам, когда какая-либо страна приходит в Турции и с максималистской позиции начинает выдвигать требования, "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает Анкару к другим направлениям. Как обратил внимание Калын, когда между Россией и Турцией возникли разногласия, они смогли "устранить их благодаря конструктивному диалогу". "Почему с США мы не можем поступить так же?" - задается вопросом представитель турецкого лидера.

По его мнению, отношения между Анкарой и Вашингтоном "могут функционировать очень конструктивно", но "они должны основываться на взаимном уважении". "США должны понимать озабоченность Турции по поводу национальной безопасности", - отметил Калын. Именно для решения этого вопроса и были закуплены С-400 у России. "Решение было принято не в одночасье", - подчеркнул он.

Калын обратил внимание, что США сами признают, что требование к Анкаре отказаться от С-400 имеет под собой политическую подоплеку. "Давайте поговорим об этом и о том, как мы можем вместе решить эту проблему", - предложил он. По его словам, Турция может иметь одновременно и российские С-400 и американские Patriot.

Напомним, в 2017 году Россия и Турция заключили контракт на поставку комплексов С-400. В 2019-м Москва выполнила соглашение, передав Анкаре четыре дивизиона С-400. Турция стала первой страной НАТО, закупившей эти российские системы. Решение Анкары вызвало резко негативную реакцию Вашингтона, при помощи санкций США пытаются добиться от Турции отказа от С-400.

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