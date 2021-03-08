Ариана Гранде и Дора - самые популярные у женщин в 2021 году

Хит-парад женских предпочтений в музыке подготовил в честь праздника 8 марта стриминговый сервис Spotify. Чаще всего россиянки интересовались песнями американки Арианы Гранде и 21-летней певицы из Саратова Доры. Рейтинг составлен по данным о прослушиваниях с 1 января по 22 февраля. И, значит, сомневаться в его основательности не приходится.

Причем, определение "русскоязычные" выбрано неспроста - немало певиц и групп из Беларуси, Украины, Казахстана да и других бывших стран СССР пишут и поют свои песни именно на русском.

Рейтинг зарубежных певиц возглавила хрупкая, стильная и голосистая американка Ариана Гранде. И нет ничего удивительного в том, что она опередила даже Билли Айлиш и Тейлор Свифт. Полгода назад у Гранде вышел новый альбом Positions c 14-ю новыми треками. Он сразу же оказался № 1 в хит-парадах США, Канады, Великобритании, Ирландии и других стран. Причем, видео на его главный сингл Positions (в честь которого и назван диск) - модный хип-хоп, сочно приправленный ритмами латино и простой душевностью нежной поп-музыки собрал в Интернете уже 255 миллионов просмотров! К тому же и сейчас эта изящная 27-летняя певица продолжает выпускать клипы на треки с альбома. Все они сняты очень затейливо: в кадре появляются то собачки на снегу, то светская вечеринка, то Белый Дом, то собрание финансистов, но везде неизменно Ариана Гранде выглядит как главный персонаж, даже - королева любого мероприятия. Притом, что рост певицы всего 153 сантиметра, и среди участниц конкурса красоты даже школы № 8 города Вышний Волочек ее представить сложно.

Зато везде Ариана выглядит, как добрая, всеми любимая и восхищающая всех. Привлекательная, значительная, обаятельная - этому искусству, конечно, хочется учиться. Поэтому не удивительно, что именно женщины часто смотрят видео Арианы Гранде. И охотно слушают ее песни. В России даже чаще, чем те, что поет самая любимая певица Америки Тейлор Свифт!

Ну, а лидерство хит-параде русскоязычных певиц Доры - это небольшая и приятная сенсация. Причем она обошла уже и Земфиру, и Zivert. А недавние открытия отечественной музыки - Гречка и Монеточка даже не попали в Top-5… Дору, настоящее имя которой Дарья Шиханова, не показывают по телевидению (исключение - программа "Вечерний Ургант"), ее нет в горячих ротациях на популярных FM-радио.

Хотя режиссеры, например, не соскучились бы: цвет волос она меняет очень затейливо - были черный, зеленый, красный, розовый… В клипе "Не игра" - была зеленоволосой. А к Ивану Урганту перед объявленным туром 2020 года в поддержку альбома "Младшая сестра" приходила уже блондинкой…

Но, главное, конечно, музыка - Дора играет ершистый, резвый, при этом ироничный подростковый поп-рок, избегая при этом банальностей, подражательства и пошлости. Чуть больше трех месяцев назад у нее вышел второй диск - "Боже, храни кьют-рок". Клип на сингл с него "Втюрилась" снят очень точно: несколько школьниц играют на электрогитарах среди одноклассников, в открытом кабинете школы…

Видео передает дух музыки Доры. А также то, что сервис Spotify слушали пока в основном подростки. Хотя, очевидно, что певица рассчитывает на разную аудиторию: альбом она выпустила в разных форматах. А ведь музыку на виниле предпочитают уже меломаны - те, кто захочет потом поставить диск на проигрыватель еще не раз. Очевидно, что так и будет.

Top-5 зарубежных исполнителей

Ариана Гранде

Билли Айлиш

Тейлор Свифт

Дуа Липа

Лана Дель Рэй

Тop-5 русскоязычных исполнителей

Дора

Алена Швец

Zivert

Клава Кока

Земфира

Кстати

Любопытно, что в обоих хит-парадах нет ни одного мужчины. Значит, представительницы прекрасного пола предпочитают слушать в первую очередь песни, написанные и исполненные именно женщинами? Похоже, есть о чем погрустить мужчинам-певцам в Международный женский день?!