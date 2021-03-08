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08.03.2021 16:50
Рубрика: В мире

Британцы проверили готовность Киева к войне

Текст: Петр Лихоманов
В минувшие выходные зону Операции объединенных сил (ООС) на Донбассе посетила группа британских военных советников. Как следует из пресс-релиза киевского командования, они непосредственно на передовой оценивали подготовку украинских боевиков. Это еще один очередной признак подготовки украинских войск к масштабному наступлению на народные республики Донбасса или, по меньшей мере, резонансной провокации, по итогам которой Киев объявит о выходе из Минских соглашений.

То, что именно британцы инспектировали украинские войска, не случайность. С минувшего года именно Лондон играет роль оператора коллективного Запада в отношениях с Киевом на фоне дистанцирования администрации Байдена от "токсичной" для американского президента страны. Опыт других локальных конфликтов показывает, что инспекция британцев зачастую предшествует кровавым событиям.

Фото: REUTERS
На Украине готовятся к военной авантюре

Впрочем, кровь на Донбассе снова льется: украинские и республиканские источники сообщают о регулярных перестрелках, артиллерийских дуэлях, погибших и раненых. Рост инцидентов на линии разграничения фиксирует и наблюдательная миссия ОБСЕ. По словам представителей Донецка, украинские снаряды уже падают на жилые дома в пригороде, а по Ясиноватой украинские силовики уже применяют РСЗО. Также в жилых районах "контролируемых" ВСУ населенных пунктов замечено оборудование позиций танков, РСЗО и тяжелой артиллерии, что расценивается как примета готовящихся провокаций.

В Киеве не скрывают, зачем президенту Владимиру Зеленскому понадобилось очередное обострение: не желая или будучи не способен исполнить Минские соглашения и протокол встречи с лидерами России, Германии и Франции в Париже, он шантажирует "нормандскую четверку" возможным возобновлением войны, требуя переписать мирный план по своему желанию. И не остановится ни перед какими жертвами.

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