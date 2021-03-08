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Рубрика: В мире

CBS: Принц Гарри и Меган Маркл сочетались браком за три дня до свадьбы

Американский телеканал CBS продолжает подогревать интерес публики, выдавая в эфир части большого интервью с принцем Гарри и его женой Меган Маркл. Последняя рассказала журналистам, что они тайно поженились за три дня до официальной "королевской" свадьбы.

Фото: Dominic Lipinski/Pool via REUTERS
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"Мы позвонили архиепископу и просто сказали ему: "Смотрите, вот это - спектакль для всего мира. Но мы хотим заключить союз между нами и для нас", - поделилась большим секретом Меган. По ее словам, которые приводит РИА Новости, скромная церемония без гостей прошла на заднем дворе их дома в Калифорнии.

Напомним, еще не вышедшее в эфир интервью уже назвали скандальным. В Букингемском дворце откровения Гарри и Меган посчитали "объявлением войны". Маркл обвинила королевскую семью в распространении клеветы на себя. После этого в Соединенном Королевстве даже потребовали запретить к показу данное интервью.

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