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08.03.2021 20:20
Рубрика: Экономика

Попали под раздачу нефти

Чем новое решение ОПЕК+ выгодно для бюджета России и курса рубля
Текст: Роман Маркелов, Сергей Тихонов
Российская газета - Федеральный выпуск № 48(8399)
Неожиданное для многих решение ОПЕК+ сохранить на апрель условия сделки по сокращению добычи нефти дало мощную поддержку котировкам. В выходные стоимость барреля Brent поднималась выше 71 доллара, максимума с января 2020 года. России это решение альянса гарантирует стабильные доходы от экспорта нефти и налоговые поступления в бюджет из отрасли этой весной. А исключительное право нарастить в апреле производство на 130 тысяч баррелей в день позволит обеспечить растущие сезонные потребности в нефти внутреннего рынка, не снижая ее экспорт.
Высокая цена на нефть способствует укреплению курса рубля, но весьма ограниченно. Фото: massimovernicesole / iStock Высокая цена на нефть способствует укреплению курса рубля, но весьма ограниченно. Фото: massimovernicesole / iStock
Высокая цена на нефть способствует укреплению курса рубля, но весьма ограниченно. Фото: massimovernicesole / iStock

Кроме России, возможность увеличить добычу в апреле получил только Казахстан, на 20 тысяч баррелей в сутки. А Саудовская Аравия продлит до мая действие добровольно взятых на себя обязательств по дополнительному сокращению производства на 1 млн баррелей в сутки. Все участники сделки отмечают, что на нефтяном рынке сохраняется много рисков. В начале встречи вице-премьер России Александр Новак сказал, что темпы распространения коронавируса остаются ключевой неопределенностью для рынка нефти, хотя темпы вакцинации уже стали их опережать.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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"Россия сможет поднять добычу при высоких ценах на нефть, увеличив налоговые поступления от отрасли, и немного нарастить поставки за рубеж", - считает директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Он уточнил, что из-за действия бюджетного правила большая часть дополнительных средств от роста котировок пополнит Фонд национального благосостояния ("цена отсечения" нефти марки Urals в бюджете - 43,3 доллара за баррель, все что выше - идет в ФНБ).

Аналогичное мнение высказал глава Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов, который считает, что главный успех России в переговорах - неожиданное решение Саудовской Аравии продлить действие своего дополнительного сокращения, которое поддержит нефтяные цены выше 60 долларов, на фоне исключений для нашей страны. Если даже США будут быстро увеличивать производство, они не смогут обрушить котировки. По его мнению, несмотря на действие бюджетного правила, высокие цены на нефть - благо для нашей экономики.

Важно само решение ОПЕК+ о том, что не будет наращивания добычи, подчеркивает старший аналитик центра экономического прогнозирования Газпромбанка Ян Рудаковский. "Это будет поддерживать цены в краткосрочном периоде на текущем уровне за счет постепенного снятия странами карантинных ограничений (то есть спрос растет, а предложение - нет). В результате высокая цена - это высокие доходы бюджета, а также высокий спрос на ОФЗ у нерезидентов. Последний будет способствовать укреплению курса рубля", - говорит эксперт. О прямом влиянии на курс рубля через повышение цен на нефть говорить не приходится в силу сдерживающего эффекта бюджетного правила, отмечает Рудаковский.

Таким образом, решение ОПЕК+ выглядит максимально выгодным для России результатом встречи. Соглашение сохранено, и рынку не грозит коллапс, как весной 2020 года. Достигнут очередной компромисс между лидерами альянса - Россией, настаивающей на росте добычи, и Саудовской Аравией, ратующей за высокие цены.

Фото: iStock
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"В данный момент участники соглашения ОПЕК+ находятся в относительно комфортной ситуации и могут позволить себе пойти навстречу отдельным государствам во избежание конфликтов", - говорит эксперт Аналитического центра при правительстве РФ Александр Курдин. По его мнению, исключения для России и Казахстана, вероятно, предоставлены из-за того, что дополнительное производство будет использовано для нефтепереработки и предотвращения роста внутренних цен на моторное топливо. Одна из ключевых идей альянса в том, что сделка нацелена на приспособление предложения к спросу, а не на искусственное взвинчивание цен, подчеркнул эксперт.

Еще одной причиной исключений, сделанных для России, может быть то, что отечественным компаниям необходимо поддерживать скважины в работающем режиме, считает аналитик по товарным рынкам "Открытие Брокер", эксперт Открытие Research Оксана Лукичева. Она пояснила, что в феврале производство нефти в России сократилось отчасти потому, что скважины замерзли, и их невозможно было восстановить.

Экономика Отрасли Нефть и газ Экономика Финансы Валютный рынок Международные организации ОПЕК Цена на нефть Сокращение добычи нефти Курс рубля

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