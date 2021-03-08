Чем "Сарма-Д" отличается от "Сармата", но походит на "Сервал" и "Витязь-Д"

Пройти под водой в автономном режиме 10 тысяч километров без всплытия - такая цель заявлена в совместном проекте Фонда перспективных исследований и Центрального конструкторского бюро "Лазурит" (Нижний Новгород). Проект под названием "Сарма-Д" стартовал осенью 2018 года как проект комплексный и предусматривал создание подводного беспилотника (АНПА) "с исключительными возможностями автономного плавания за счет применения в его конструкции новейшей воздухонезависимой энергетической установки".

Тогда же на базе ЦКБ "Лазурит" появилась совместная с Фондом перспективных исследований Лаборатория по созданию АНПА большой автономности.

Задача - развитие отечественных технологий "в интересах значительного увеличения автономности и дальности плавания автономных необитаемых подводных аппаратов". Заметно нарастить автономность и дальность планировали, как уже сказано, за счет использования инновационной энергоустановки, которая не требует связи с атмосферой - то есть воздухонезависимой (ВНУ). При этом об использовании ядерной энергетики речь не шла.

В материалах, анонсирующих проект, было сказано, что на первом этапе аппарат может быть оснащен энергоемкой литий-ионной аккумуляторной батарей. А в последующем - гибридной энергоустановкой "на базе современных образцов электрохимических генераторов и криогенной системы хранения энергокомпонентов".

Другие технические подробности не раскрывались, но авторы заявки уверяли, что такой двигатель станет "дешевле, экономичнее и экологичнее ядерных энергоустановок". По словам руководителя проектной группы ФПИ Виктора Литвиненко, беспилотные аппараты с такой энергоустановкой "смогут автономно решать задачи подо льдами Арктики в течение нескольких месяцев". В том числе - обеспечивать безопасность плавания по Северному морскому пути и проводить сейсморазведку.

Заметим, что примерно в то же время или чуть раньше руководство ФПИ поддержало инициативную разработку ЦКБ "Рубин" (Санкт-Петербург) под названием "Витязь-Д". В этом случае создавался необитаемый подводный аппарат с расчетом на максимальную глубину погружения. И такой АППА, как мы помним, был продемонстрирован в реальном эксперименте с погружением на дно Марианской впадины в мае 2020 года - в канун 75-летия Победы. А чуть позже, в августе прошлого года, "Витязь-Д" смогли увидеть и даже потрогать участники и посетители научно-технического форума "Армия-2020".

В проекте "Сарма-Д" (тоже демонстрационном, судя по литере "Д" в названии) сроки реализации, похоже, сдвинулись. Изначально первые демонстрационные эксперименты, когда аппарат должен был испытать свои возможности в реальных условиях моря, планировались на 2020 год. На замглавы ФПИ, руководитель направления физико-технических исследований Игорь Денисов в апреле того же 2020-го уточнил, что "к контрольному эксперименту в северных морях будем подходить поэтапно". И теперь, по его словам, "предварительные испытания в рамках первого этапа запланированы на 2021 год в акватории Белого моря".

В феврале этого года стало известно, что по проекту ЦКБ "Лазурит" на одном из предприятий концерна "Алмаз-Антей" уже строится прототип подводного беспилотника "Сарма". Об этом заявил генеральный директор концерна Александр Ведров. И он же подтвердил, что срок сдачи прототипа - 2021 год.

А дальше, по словам Ведрова, план такой: в 2022-м намерены "перейти к созданию головного образца", в 2023 году - "силовые установки и аппаратура, которая будет завершать строительство этого аппарата". А в 2024 году может быть развернуто и серийное производство - в том случае, разумеется, если на такой аппарат будет спрос.

КБ-проектант и их партнеры-производственники нацелены на то, чтобы создать универсальный АНПА с широким спектром возможностей, включая обследование шельфа, подводных добычных комплексов, трубопроводов. Аппарат будет состоять из модулей, которые можно заменять или наращивать под решение конкретных задач.

У этой разработки, поддержанной Фондом перспективных исследований, помимо конкурирующего проекта "Витязь-Д", есть еще две созвучные - по названию и по существу.

Уже в этом году может быть принята на вооружение и поставлена на боевое дежурство тяжелая межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", которая должна прийти на смену шахтным МБР предыдущего поколения. Под этим названием ее разработали в ГРЦ имени Макеева на Урале, а в серийном производстве осваивают на Красноярском машиностроительном заводе - в широкой кооперации с другими заводами, КБ и ядерно-оружейными центрами. Тут "Сарма" и "Сармат" выступают в разных весовых категориях и проходят по разным статьям бюджетной классификации.

А вот "Сарма" и "Сервал" - новая разработка конструкторского бюро "Малахит" - связаны как раз тем, на чем построена и держится новизна, инновационность этих двух проектов. И там, и там в концепцию заложена воздухонезависимая энергоустановка. Только "Сервал", в отличие от беспилотника "Сарма", - это многоцелевая подводная лодка П-750Б. С относительно небольшими размерами - "всего" 66 метров в длину, но с крылатыми ракетами "Калибр", торпедами, минами и своим экипажем на борту.

ВНУ для такой "малютки", по словам генерального директора "Малахита" Владимира Дорофеева, уже прошла первые этапы испытаний. А макет самой подводной лодки П-750Б "Сервал" и ее основные характеристики были открыто представлены на Военно-морском салоне в Петербурге и форуме "Армия-2020".